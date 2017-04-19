选区重划司法检讨申请 怡保高庭505裁决 国内新闻

（怡保18日讯）怡保高庭就暂缓选委会对怡保东区及怡保西区国会议席选区划分第2次听证会进行司法检讨的申请，今日展开聆讯，法官定于5月5日裁决接纳是项申请与否。

怡保西区国会议员古拉与怡保东区国会议员苏建祥，周二在怡保高庭向媒体指出，选委会在今年3月8日，在日报刊登广告指将在6月8日进行选区重划的第2次听证会，就此他们入禀怡保高庭提出上述司法检讨的申请。

他们说，在选委会于2016年9月15日发出的怡保东区及怡保西区选区重新划分通知书后，他们皆作出反对，选委会也于同年11月1日举行听证会，并未就国会议员的反对作出回应。

古拉、苏建祥、苏仁及实习律师威玛皆为此案代表律师，而选委会代表则是高级联邦律师山苏、苏沙那和阿兹占。承审法官为拿督莫哈末鲁兹玛。

古拉指出，提出申请的理由主要是最新的选区划分，使到霹雳国会议席的选民分配不均，无法体现联邦宪法“一人一票”的精神，最高选民人数9万6437人，最低2万8078人，选民比例出现严重差距。

他说，根据联邦宪法一人一票原则，每个国会选区平均应有5万8614名选民，但这次选区划分已加剧选区之间的选民比例差距，选民比例差距超过33％，已否定了一人一票原则。

他表示，同时，选委会建议的选区划分也影响选区内的种族比例，最明显是怡保东区属下德彬丁宜州选区，其巫裔选民比例从20.5％增加到56.8％、华裔选民从73.1％减少到34.3％及印裔选民从5.9％增至8.7％。

媒体被庭警驱赶

另一方面，未知受何指示，今早各语文媒体竟不被允准进入庭内进行采访，一些早在庭内等候案件开审的媒体也被庭警驱赶出庭外。

针对此事，古拉表示，他向法官要求勿将此案进行内庭审讯时，法官指并没将此案安排在内庭及禁止媒体采访，因此，在判决日当天如果法庭没有爆满的条件下，媒体和民众皆可出庭聆听。

古拉也说，此案是应该公开让民众了解最新的进展，并没有可隐藏的事情。