受委新职显示中央团结 希山慕丁：反对党不愿看到 国内新闻

（吉隆坡18日讯）国防部长拿督斯里希山慕丁说，他受委首相署特别事务部长职务，是更有效率的责任分配，以及显示中央政府领导层的团结。

他指出，各造的臆测特别是反对党，显示他们不愿意看到最高领导之间，包括巫统及国阵领袖有稳固的合作和共识。

“可能因为他们不满是因为担心我们最高领导的合作和共识，显示了团结。”

希山慕丁也是巫统副主席，他针对上述职务或引起他和副首相拿督斯里阿末扎希之间有摩擦一事，在国会走廊的记者会上这么说。

阿末扎希也是执行巫统署理主席职务的副主席。

他说，他昨天已经宣布，他其中一项任务是协助首相拿督斯里纳吉监督沙巴及沙巴东部安全指挥区的安全。基于恐怖分子活动，特别是菲律宾南部的阿布沙耶夫组织的威胁需要特别关注，因此这是重要的责任。

他指出，也是内政部长的阿末扎希已经知道相关特别事务，并私下要求他更亲近沙巴人民，特别是面对恐怖活动威胁的渔夫。

“我们之间分配工作很重要，因为我们不可能做所有工作，我相信合作、想法和策略也很重要。”

他驳斥他受委将导致他和阿末扎希之间摩擦的臆测，反之他强调，各造在协助首相方面有各自的责任。