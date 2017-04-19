龙山堂邱公司以身作则 主动拆除五脚基障碍 北马新闻

（槟城18日讯）还给行人一个无障碍空间，龙山堂邱公司主动拆除打石街骑楼底（五脚基）围墙障碍！

槟城龙山堂邱公司信理员拿督邱继福，今日下午带领槟岛市政厅属下五脚基规划小组负责人邱思妮及巴基亚市议员，巡视打石街老房子骑楼底下其中一道已拆除的围墙障碍。

邱继福说，邱公司在槟城古迹街拥有60多家老房子产业。其中很多老屋都继续租给租户及店家使用。

为了配合骑楼底空间无障碍措施，邱公司于昨天自行拆除打石街骑楼底下的这一道围墙，该围墙是在10年前扩建。

他说，邱公司在打石街里拥有20所老房子产业。下来，邱公司会拆除另两道五脚基围墙，还给打石街五脚基一个无障碍空间。

600建筑骑楼底障碍行人

巴基亚市议员透露，乔治市至少有600个建筑物的骑楼底，阻碍行人穿越。

他说，槟岛市政厅会在今年底前强制落实骑楼底空间无障碍措施，并计划至少清除其中10%，即60个建筑物骑楼底下的障碍物。

首次违规罚款不超过500

邱思妮市议员提醒，根据1974年乔治市街道、沟渠及建筑物法令133条文里的第25条文：地方政府有权要求业主提供公共人行道，但业者有权保留权力。

她说，其中第16条文清楚说明，首次违规者可被逮捕及罚款不超过500令吉。第2次违规将被罚款不超过1000令吉。

巴基亚市议员说，市政厅执法组一般上都会先给业者警告信，要求对方在一个月期限内自行拆除骑楼底违规障碍物。

他说，市政厅执法组于去年间巡视牛干冬一带的老店屋骑楼底，发出了17封警告信给违规业者。其中，60%的当地业者已自动拆除五脚基下障碍物。