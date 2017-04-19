文具店卖假病单 顾客包括公仆学生 国内新闻

(怡保18日讯)文具店出售伪造病假单!

霹州警方在接获公众的情报下，经过一周的调查，于本周一晚上7时15分前往仕林河一间文具店展开突击检查时，起获病假单簿子、伪造病假单及印章等，并逮捕了店内一名33岁的印裔女子助查。

霹雳州商业罪案调查主任李友强警监周二下午在记者会上表示，警方相信这个出售伪造病假单的集团是于2011年开始操作，顾客包括公务员、工厂员工及附近高等学府学生等。

他说，这些伪造病假单每张的售价为18或25令吉，而根据警方调查发现，这些伪造病假单是采用未知从何管道获得的病假单作出影印，并由嫌犯填上顾客的资料，警方目前正在调查这些病假单正本的来源。

他表示，警方在调查时，在该店桌子发现1本病假单簿子、3张窜改过的伪造病假单、35张空白伪造病假单等。

除了伪造病假单，嫌犯也涉嫌伪造印章，警方在一个篮子内发现了20个各式印章及1台手机，这20个印章，其中有9个是属于医生名字的印章，而其中一名医生已前来投报，而警方将会作出进一步追查。

当中也包括仕林河医院、政府诊疗所、医务人员字眼的印章，甚至柔佛医疗中心的印章。

他说，此外，警方也在一个皮包内起获记录客户名字的练习簿、空白伪造病假单及填有“病人”名字的伪造病假单等。

通过简讯预购

他也表示，根据调查，更有顾客在前往该文具店前，是先透过电话简讯预购，因而相信这样的营作是相当公开。

他指出，警方目前援引刑事法典420(欺骗)条文作出调查，而警方也于今日将嫌犯带往法庭申请延扣4天，并相信还有其余涉及者。

他也呼吁接获这类伪造病假单的相关方面报案，同时叮嘱公众勿购买伪造病假单，因为在刑事法典420(欺骗)条文下，一旦罪成，刑罚是相当重。

出席记者会者包括霹雳州商业罪案调查组副主任莫斯副警监、情报与行动组主任马哈迪助理警监及副主任弗汉警长。