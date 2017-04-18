郭富城低调娶妻 方媛婚纱照曝光

（香港18日讯）51岁天王郭富城（城城）18日在香港半岛酒店迎娶29岁中国网红方媛，全程保密到家，只公开新郎独照，一度被猜测为是刻意不让被传有孕的方媛孕肚见光。直到晚间8时许，网络疯传方媛结婚照，与城城甜蜜相望的模样，闪瞎众人。

网络疯传2张方媛结婚照，一张是她身穿浪漫白纱与父母合照，另一张则是她穿着中式龙凤褂与城城甜蜜对望的侧拍照，据悉，方媛父亲现场更激动对城城说：“我从小就听你的歌长大的，现在我把女儿交给你，希望你好好对待她。”

据悉婚宴席开10桌，只请双方亲人及经纪人小美，好友张智霖、邱淑贞与老公沈嘉伟亦会出席。婚纱照由著名摄影师夏永康（Wing Shya）操刀，主题为“Let’s Dance”，寓意新人的首舞。城城的礼服为Tom Ford，而方媛所穿的婚纱则为著名高级订制婚纱品牌“Georges Hobeika”，剪裁优雅大方。

另外，小美受访时也再次被问及方媛有孕传闻，“真的没有问他们，如有最新消息一定会告诉大家。”