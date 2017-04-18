印尼匪党来槟抢劫 犯案后回乡过肥年 北马新闻

（槟城18日讯）印尼匪党Rantau党趁开斋节前，来槟犯案后回乡过肥年！

匪党合法途径入槟

槟州刑事调查主任再诺沙玛高级助理总监指，这群匪党通过合法途径入槟，犯案后返回印尼，而警方目前正追踪匪党的行踪。

他于周二陪同雪兰莪州总警长拿督斯里阿布沙末到访槟州刑事调查组时，如此表示。

他指，这些匪党近来在甘密山及新港干下数宗入屋爆窃案。根据初步调查，相信匪党共有3人，会在锁定目标后入屋爆窃，绑起屋主后将屋内财物洗劫一空，目前估计损失超过12万令吉。

他也指出，这些匪徒虽然使用正规途径进入槟城，并在犯案后离开返回印尼，但也有其中一些匪徒会使用非法途径进入槟城。

匪徒于4月14日犯下首宗案件。匪徒在凌晨5时许，侵入位于甘密山的一家独立洋房行窃。当时男事主与家人在2楼，男事主因听见楼下狗吠声，下楼查看时遭4名手握巴冷刀的匪徒闯入屋内制服事主一家，随后劫走现金、金饰及名表等约10万令吉财物。

第二宗案件则在4月16日凌晨4时30分，发生于新港地区一间排屋。当时正熟睡的华裔男事主，突然遭3名手持刀子及螺丝起子的蒙面匪徒唤醒，并在命令男事主关闭屋内的警报器后，绑起事主一家人。随后劫走3000令吉现金、6部苹果6plus手机和三星note5手机、名表及约2万令吉的金饰。

阿布沙末7月退休

曾在2006年担任槟州刑事调查主任的阿布沙末将于7月荣休，心有不舍的他决定在退休前到曾服务的警区单位再次探访老战友，以便带着美好的回忆离开警队。