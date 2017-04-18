【董总一行人拜会本报】刘利民：商讨承认统考文凭事宜 董总求晤首相部长 北马新闻

报道：张思倩

（槟城18日讯）董总要求与首相拿督斯里纳吉、教育部长拿督斯里玛兹尔和高教部长拿督斯里依德利斯朱索会面商讨承认统考文凭事宜。

承认统考文凭只剩下最后一里路。主席拿督刘利民指出，董总于上个月又递了一封信交给首相、教育部长和高教部长，信中要求见面，以商讨解决还剩下的最后一里路。惟，至今，董总还没收到3大领袖或部门的回复。

他表示首相与部长或许没那么快回复，但他们恳切希望能见面商讨，如果那方面不符合国情，可以直接告诉董总。

反对统考相信是政治考量

刘利民周二早连同副主席许海明、中央委员庄其川、李添霖和首席执行长孔婉莹拜会本报，并向新任总编辑郑彩凤祝贺暨交流时发表上述谈话。他说，那些反对统考的声音，主要都是以种族和政治角度去看事情。如果大家都以这样的方式去处理事情，国家往后的发展或会有阻力。

他相信首相也是因为政治考量，所以才犹豫不决，做不了决定。首相可能担心宣布承认统考文凭后，会失去一些选票，尤其马来选票。

“董总觉得，我们讲的是教育，理应从学术方面来看。现在全世界都承认统考文凭，只有我国20所国立大学不承认。”

他觉得很奇怪，我国国立大学接收没有大马高级教育文凭（STPM）的外国学生，但就是不承认我国统考文凭。“我们只是希望政府肯定统考等同大马高级教育文凭。统考学生能以统考文凭进入本地国立大学。”

当天，陪同郑彩凤接待刘利民等人的尚有本报编务顾问王平松、副总编辑吴凤美和副采访主任叶晓崧。

董总走遍全马办领袖培训营

董总走遍全马办领袖培训营，让学校董事更能掌握权益与职责。

负责领袖培训营的孔婉莹表示董总发现学校董事对权益与职权没太大的掌握，加上各地华校发展与挑战有别，所以他们就议决到各地区去办领袖培训营。此培训营于去年开跑，分别去了吉打、彭亨和马六甲；槟城则是今年度的首站，接下来他们计划前往霹雳和森美兰。

全马拥有1298所华小，及60所独中。孔婉莹说，刚好近期又发生育强小学校地风波，因此带出董事的醒觉。

孔婉莹盼收回全数调查问卷

孔婉莹也说，董总在上个月已发出调查问卷给1298所华小，希望本月能全数收回。“全数收回调查问卷是一个挑战，尤其是全国最多华小的砂拉越州，共222间华小。我们的主席（刘利民）还给我们设了关键绩效指标，至少要收回80%的调查问卷。”

她透露，这也是董总首次进行全面的调查，涵盖范围很广，除了学校现况，也包括收集董家教的资料。“自发生育强小学土地风波，我们也接获很多媒体询问董总的数据几时出来。其实，收了资料，我们必须先进行资料审查与分析，再于中委会讨论。”

她指出，董总会分析的课题很广，包括微型华小、学校土地拥有权等。