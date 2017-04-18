林冠英：若国阵重新执政 槟将变回「肮脏」原貌

（槟城18日讯）槟州首席部长林冠英强调，如果国阵重新执政槟州，一切将会回到从前。

他要求槟州人民“想像”，如果这种事情发生，槟州将会是怎样的情况，谁将会成为首席部长，而最重要的是槟城将会从清洁变成肮脏、绿色变成“秃头”、从有水变成配水，以及光大现在新的面貌，变成旧面貌。

他希望槟州人民不要“掉以轻心”，并形容这是一项极大的挑战。他是针对某马来报道，指行动党将在槟州“倒台”，而如此回应。

他也希望所有方面都必须关注，这是国阵的肮脏“技俩”，以推翻槟州希联政府，因为当行动党“倒台”，公正党也将会“倒台”，以及如果公正党“倒台”，行动党也会“倒台”，两个党是同一命运。

他认为，很明显的，当行动党“倒台”，国阵将重新执政槟州，所以的一切将回到从前。

他续强调，除了回到从前，槟州的自由也将完全被“消灭”，以及东姑安南的“梦想”也将实现，槟州将会成为联邦直辖区。

形容沙布丁为“绝望”

林冠英形容打西汝咯区国会议员沙布丁为“绝望”，竟然指槟州议会即将呈谴责他的动议违反槟州伊斯兰教家庭法。

他认为，这非常敏感，槟州政府从来没有提及伊斯兰家庭法，槟州政府只是谴责沙布丁发表的言论。

他强调，反对国阵，也不意味是反对大马，所以沙布丁所作的为“不诚实”的“企图”，他是在“绝望”下尝试带入“宗教”，为自己辩护。

槟动漫祭7月回归 融合歌曲舞蹈派对

槟城动漫祭2017年再次强势回归！

第3届槟城动漫祭，夏日仙境，将于2017年7月1日和2日，在槟城国际会展中心（SPICE）举行。上述的动漫祭，也是2017年槟城旅游年的其中一项活动。在今年的槟城动漫祭中，也将举行最大的动漫歌曲舞蹈派对 I love Anisong X AniBeats vol.3，而于去年，约一万人参与有关的演唱会，这也是被誉为全东南亚最大型的户外动漫歌曲活动。

槟城动漫祭项目负责人许文和是于周二在一项记者会上，如此指出。他说，2017年槟城动漫祭的角色扮演嘉宾包括Angie（马来西亚）、Baozi＆Hana（中国）、Shine（马来西亚）和Ying Tze（马来西亚），还有更多嘉宾也将加入。他续指出，马来西亚插画师FeiGiap则将亮相参与插画指导。

日拿铁艺术家将参与

他强调，广受欢迎的日本拿铁艺术艺术家，Yuichi Ito将首次参与2017年槟城动漫祭。他以拿铁咖啡拉花制作复杂的动漫人物肖像而闻名，并在推特上有逾5万9000名粉丝（@BELCORNO）。他续透露，槟城动漫祭是由亚洲动漫节的幕后推手SOZO，联合槟城旅游宣传与推广的推手，即槟城环球旅游机构所荣誉呈献。

日驻槟领事：促进2国交流

日本驻槟领事系井清透露，今年为马日建交60周年纪念，今年槟城动漫祭的举行，将是更具意义，为促进马日文化交流、两国人民互相了解及友好关系作出贡献。

槟州首席部长林冠英希望各项在槟城举行的日本庆典活动，能够促进槟城与日本人民更密切的关系，以及也希望槟州人民在上述洋溢家庭欢乐气氛的活动中尽情享受。

槟城动漫祭的票价为室内展览和舞台每天15令吉，演唱会、室内展览和舞台每天118令吉或两天220令吉。槟城动漫祭的官方网站：http://pamsummer.asia ，官方脸书：https://www.facebook.com/

penanganimematsuri，动漫祭演唱会票务将通过网站（www.pamsummer.asia）售卖。出席者用也可在活动当天购票。