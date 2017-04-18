航空投报达1639宗 Rayani占最多 国内新闻

（吉隆坡18日讯）马来西亚航空委员会（MAVCOM）公布消费者报告，指去年3月至今年2月共接获1639宗航空投诉投报，其中最多投报是针对清真航空“Rayani”，当局也解决95%的投报管理。

该委员会今日公布报告时指出，该委员会的“委员会投诉管理系统”，是一个允许消费者针对航空做出投诉的平台。

报告说，在1639宗投诉中，委员会已成功解决并关档高达95%的投诉，当中以投诉航空公司为主，但也有少部分是针对机场做出投诉。

委员会执行主席丹斯里阿都拉指出，投诉报告是宣导消费者权利，为他们提供一个可以行使权利而做出投诉的平台，因为它符合委员会其中一项目标，即独立管制航空和保护消费者权利。

根据报告，在过去的12个月内，超过一半的投诉是针对要求清真航空“Rayani”事件的退款投诉，而随后依序的还有马航和亚航的行李处理不当和航班取消。

另一方面，若以乘客比例计算，马印航空（Malindo）是最多乘客投诉的航空，在每100万名乘客中，有20人向该委员会作出投诉。随后的有马航和亚航长程，有14人投诉。

另外，截至今年2月28日，超过50%的Rayani乘客已经取回退款。