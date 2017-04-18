文君集团股价飙涨 14%股权场外再易手 经济新闻

（吉隆坡18日讯）商用车制造商文君集团有限公司（BKOON，7187，工业产品组）周一共有4000万股，以总值1800万令吉在场外易手。

根据彭博社数据，这些股权分为两批，各别以3500万股和500万股易手，相等于合共14.45%的股权。至截稿前，仍未能得知涉及这两项交易是何方神圣。

这些股权以每股45仙易手，比文君集团上周五（4月14日）的闭市价47仙，折价2仙或4.26%。

去年12月，文君集团以2200万令吉，脱售车贷融资机构日立资本（马）私人有限公司的剩余25%股权，归因于后者不符合文君集团的长期策略。

该集团表示，脱售后所得的一部分资金，以Boon Koon Motors（BKM）品牌组装新的轻型商用车和摩托车。

近期的新闻也提振文君集团的股价，该股在4月3日更触及9年新高位50仙。今年迄今，该股已飙涨300%。

周一闭市时，文君集团涨1仙或2.13%，全日以48仙挂收，市值达1亿3284万令吉。

周二闭市时，文君集团升2仙或4.17%至50仙，成交量达762万8100股。