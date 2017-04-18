令吉兑美元回落至4.4090

（吉隆坡18日讯）今日令吉兑美元汇价开盘后走低，主要是令吉在昨日上升后于今日出现套利活动所致。

收市时，令吉兑美元报4.4090/4120，较周一闭市价4.4030/4060下滑。

交易商表示，隔夜全球原油价格下跌也削弱了投资者对本地货币的购兴，因为这可能会减少国内的石油和天然气收入。

与此同时，令吉兑其他主要货币呈掺杂。

令吉兑新加坡元从昨日的3.1542/1575上涨至3.1497/1530，以及兑每百日圆由前期的4.0648/0687上调至4.0539/0581。

令吉兑欧元从周一的4.6782/6818下降至4.6978/7028，以及兑英镑由之前的5.5244/5300下挫至5.5355/5410。

另一方面，中国外汇交易中心公布，今日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑6.8849人民币、1欧元兑7.3289人民币、100日圆兑6.3152人民币、1港元兑0.88576人民币、1英镑兑8.6507人民币、1澳洲元兑5.2279人民币、1纽西兰元兑4.8310人民币、1新加坡元兑4.9259人民币、1瑞士法郎兑6.8591人民币、1加拿大元兑5.1706人民币、1人民币兑0.63745令吉、1人民币兑8.1196俄罗斯卢布、1人民币兑1.9297南非兰特、1人民币兑164.74韩圜、1人民币兑0.53308阿联酋迪拉姆、1人民币兑0.54429沙地里亚尔、1人民币兑42.7765匈牙利福林、1人民币兑0.57915波兰兹罗提、1人民币兑1.0146丹麦克朗、1人民币兑1.3067瑞典克朗、1人民币兑1.2423挪威克朗、1人民币兑0.53744土耳其里拉以及1人民币兑2.6848墨西哥比索。