大马股市涨6点 经济新闻

（吉隆坡18日讯）今日大马股市继续上涨，主要是由马来亚银行、国家能源和PPB集团等综合指数股的价格上升所带动。

收市时，富时吉隆坡综合指数上涨6.67点至1740.60点，周一收于1733.93点。

开市时，该指数上扬1.62点至1735.55点。

市场情绪乐观，上升股达552只、下跌股仅327只、397只平盘，474只没有交易以及16只暂停交易。

全日成交股额达27亿8890万3400股，涉及金额24亿5166万7556令吉。

其他指数方面，全股项黄金指数上涨66.64点至12401.24点，以及富时100指数上升64.04点至12036.59点。

富时70中型股指数起145.53点至14686.09点、富时黄金回教指数上扬72.88点至12854.88点以及富时创业板指数上调67.53点至6117.54点。

金融股指数晋38.90点至15690.22点、工商股指数添12.11点至3249.86点以及种植股指数加44.74点至7970.89点。