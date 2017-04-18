绿盛世国际与实康携手 墨尔本发展7亿产业 经济新闻

（吉隆坡18日讯）刚在大马交易所上市的绿盛世国际有限公司（EWINT，5283，产业组）计划在澳洲墨尔本推出一项总发展价值（GDV）达2亿1800万澳元（7亿2830万令吉）的住宅项目。

该产业集团建议通过子公司Fortune Quest集团有限公司斥资12万澳元（40万896令吉），向实康有限公司（SALCON，8567，贸易服务组）旗下的实康发展有限公司收购子公司实康发展（澳洲）有限公司80％股权后，而利用后者在墨尔本的土地进行发展。

它在一项声明中称，上述土地面积0.21公顷（2128平方米），位于墨尔本中央商业区东南面约5.3公里的南雅拉镇。所推行的产业项目将包括兴建一座拥有266个住宅单位的27层大楼，以及零售店铺和办公室单位。

绿盛世国际是一家国际房地产发展商，它致力在具有良好宏观经济条件如英国和澳洲的成熟市场，将不动产发展成为具有增长潜力并以高素质住宅为主导的综合发展项目。

目前，它拥有4个进行中总发展价值达129亿6000万令吉的产业项目，其中3个在英国伦敦，另一个在澳洲悉尼，涉及兴建近3200个公寓单位。

在截至2017年1月31日止，该集团的销售额达到64亿9000万令吉，约占总发展值的50％。

拟议中的收购将使绿盛世国际能够增加其发展动力，并通过扩大地理空间来进一步渗透新的目标市场，从而扩大产品范围，以迎合更广泛的客户群。

它说：“这与绿盛世集团策略一致，以在成熟的国际市场上寻求良好的成长机会，并且符合它的雄心要成为全球知名的产业发展商。”

此外，实康在向大马交易所提交的文件中表示：“拟议中的脱售，将会使到我们与绿盛世国际分别在实康（澳洲）建立80:20股权结构，以及凭借绿盛世国际的专业知识和强大品牌来帮助我们发展产业。

它指出：“拟议中的脱售也可使实康能够释放在实康澳洲的投资价值，并且为整个实康集团提供较大的财务实力和灵活性，以追求未来的潜在收购和/或投资机会。”