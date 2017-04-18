土总统否认修宪公投未达标准 入欧或再公投 国际新闻

（安卡拉18日综合电）国际监察员组织指土耳其周日举行扩大总统权力的修宪公投未达国际标准，土耳其总统埃尔多安周一就此作出反击，告诉这些国际监察员要对本身地位有自知之明。

埃尔多安向聚集在总统府外广场的支持者发言，他告诉这些监察员，“先要对本身地位有自知之明”。他谈到欧安组织民主制度和人权办公室和欧洲委员会议会大会的监察员报告时称：“你们即将草拟的那些具有政治动机的报告，我们看不到、听不到也不知道。”埃尔多安说，土耳其将继续向前走，国家已举行了任何西方国家从未见过的最民主选举。

埃尔多安又表示，土耳其可能就长期停滞的加入欧盟意图举行公投。他表示，54年来，欧盟一直要土耳其在大门前等候。他反击欧盟领导人冻结加入欧盟谈判的威胁，表示：“我们会坐下来谈判，我们亦可以为加入欧盟意图举行公投。”

数千名反修宪的示威者周一晚在伊斯坦布尔示威，抗议公投投票有违规。另外，土耳其内阁周一晚同意，去年7月流产政变后实施的紧急状态再延长3个月。

土国官媒：特朗普祝贺埃尔多安胜出公投

土耳其修宪公投获得通过，总统埃尔多安被指藉此扩大权力而令众多西方国家感到不满。惟土国官媒指，美国总统特朗普已恭贺埃尔多安赢得公投。

土耳其官媒“阿纳多卢通讯社”引述政府消息人士指，特朗普已致电埃尔多安，就成功通过修宪公投一事向他道贺。惟欧洲的反应与特朗普相左，早前曾指责埃尔多安为“独裁者”的德国总理默克尔，警告对方应尊重投反对票的选民；法国总统奥朗德亦表示，投票显示出国家的分裂，呼吁土国重尊反对派的声音和欧洲的价值观。

本次的修宪关键是实施总统制、取消总理职位、总统可通过发布政令改组政府、任免高官、以及让国家进入紧急状态。有反对派担心修宪后，总统埃尔多安独揽大权会走向独裁，进一步压制不同意见。