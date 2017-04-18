小S 志玲北京撕裙扯衣 为《吃吃的爱》不惜献丑 娱乐新闻

据台湾苹果日报报道。小S、林志玲主演的蔡康永导演处女作《吃吃的爱》，昨在北京举办“谁是宇宙第一女主角”记者会，小S为了抢女主角宝座，发狂撕林志玲的T恤、扯她的裙子，2美不顾形象扭成一团，几乎成了2丑。昨释出的首支预告中，小S被林志玲狠狠赏巴掌，网友笑亏：“志玲终于报仇了！”

（北京18日讯）小S和林志玲昨双双穿睡衣出场，小S亏林志玲的丝绸睡衣款式老派，自认西瓜居家服较有可爱少女气息。她问工作人员意见，没想到大家都认为林志玲更美，她气得放话：“你们明天不用来了！”

双姝为了抢夺女主角头衔，发狠互撕衣服，小S使劲拉扯志玲的领口，志玲的事业线差点失守，林志玲也不遑多让，撕开小S的上衣，让她露出香肩。

双姝斗嘴拼笑果

导演蔡康永昨带着小S、林志玲及男主角金世佳、李子峰等演员亮相，但焦点全在小S和林志玲身上，2人现场互塞汉堡“献丑”，还拍起床照互比睡姿。

小S睡姿随意，林志玲则像睡美人，小S气呼呼吐槽：“哪有人睡觉在微笑的！”2女从拍摄期间就不断比美、比人气、比排场，昨记者会继续较劲个没完，其实双姝私下感情好，才能这样肆无忌惮地斗嘴。

预告片风格多元

《吃吃的爱》预定5月27日上映，片中有黑白古装默片与科幻情节，风格多元令人摸不着头绪。小S与林志玲饰演姐妹，小S被林狠赏巴掌，不少网友看了预告笑说，林志玲“终于报仇了”、“片里教训国际巨星啦”。林志玲戏份不少，但从预告可看出小S才是主轴，是名副其实的女主角。