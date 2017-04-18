姚再添爱心肾脏专科医院 拖欠清洁公司90万 国内新闻

（芙蓉18日讯）适逢4月19日是已故“爱心医生”拿督姚再添的生忌，今日却爆出他生前创办的爱心肾脏专科医院，拖欠清洁公司高达90万令吉巨款，甚至传出该院面临逾千万令吉财务危机。

清洁公司负责人黄显龙说，他于2005年开始承包爱心肾脏专科医院的卫生工作，合约为期10年，直到去年4月终止。

他今日由爱心肾脏专科医院创办人之一的陈国祥及等人陪同，召开记者会指出，该院却拖欠多达90万令吉。

他声称，2014至2015年期间，他曾“出借”公司及私人名义给医院管理层，作为现金转账用途。

他说，由于担心合约被终止或拖欠费用，他“被逼”接收医院管理层发出的现金，再协助对方把现金转入他人银行户头，每次汇款介于数百至15万令吉之间，总额约120万令吉。

他已就此事报案，并要求索取被拖欠的卫生服务薪资。

陈国祥也是爱心肾脏专科医院前财政，他说，爱心肾脏专科医院是一间民办医院，不少捐款来自民间，民众有权了解医院的财务状况。

他指出，去年8月31日会员大会上，他要求董事部出示财政报告，却不得要领，后来方知医院仍欠银行逾千万令吉的款项。

陈国祥展示多张支票复本，显示该院曾于2012及2015至2016年，开出高达95万令吉支票予3个人。

“这几个人根本不是医院的人，为什么给他们那么多钱？”

鉴此，他促请时任财政、现任署理主席锺山水向公众交代。

他也会在今天到森州警方商业罪案调查组投报，日后再向反贪污局委员会、卫生部和商业注册局举报。

无法联系爱心肾脏专科医院负责人

另外，爱心肾脏专科医院是否欠账，以及面对财务危机，一时无法获得负责人的回应。

《光华日报》试图联系蔡礼宾求证，可是截至下午3时，仍无法联系上对方。

本报记者尝试通过手机讯息及拨电蔡礼宾，仍无法得到她的回应，以致对有关爱心肾脏专科医院欠账及有财务危机的指责，一时无法证实。

爱心肾脏专科医院前身为马华爱心洗肾中心，主要创办人为已故拿督姚再添，素有“爱心医生”及“洗肾之父”称号。

2015年，他诊断罹患胰脏癌，病情反复无常，去年1月7日晚上在波德申住家病逝，由遗孀拿汀蔡礼宾出任爱心肾脏专科医院董事部主席。

出席者包括捐款人陈国璋及崔福盛。