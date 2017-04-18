陪冲凉发短讯 出租男月入过万 国际新闻

（成都18日综合电）除了租屋租车之外，有人也会透过“出租自己”赚取金钱。近日，中国传媒报道四川成都男子“六回”的出租故事。原来，这类独特的服务“供应”，全因有独特的市场“需求”。

六回出租自己始于2012年。当年，他在杂志上看到一则外国新闻，指一名美国年轻人，出租家中所有家当，包括沙发、冰箱、微波炉等。六回忽发奇想：“为什么不把人也租出去？”同年2月8日，他将自己租出去，继而记录每一个出租故事，在杂志专栏刊登。

六回出租自己、写故事、赚租金，以此谋生。目前平均一个月能约六七千元人民币（约3800至4500令吉）收入，“生意”好的时候更能月入过万元。

客人千奇百怪

除了赚钱，千奇百怪的要求亦造就匪夷所思的故事。只要不违反法律和道德底线，六回都会根据客人要求做事，收费由66元起。2012年2月，一名大叔租下六回一同洗澡、打球，租金为66元。原因仅仅是因为他从六回身上“看到了对生活的执着追求”。

今年3月26日开始，六回每日下午向一名身在美国的女孩发一句短讯：“今天过得如何？”对方就向六回支付1500元，服务为期半年。六回表示，现代社会，人与人之间很多时候缺乏信任，但又极其需要一份信任。这种信任也会让出租变得更好玩。最近就有一名客人租他，要告诉他一个重大的秘密，并支付了租金。