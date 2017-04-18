82岁母亲被儿子拦门外 在地上睡了3天 国际新闻

扬州仪征一八旬老太育有两儿两女，老伴去世后，老太就去两个儿子家轮流生活。然而，最近因为经济矛盾，小儿子竟不让老人进门，还把她的被窝扔掉了，老人只能抱着被窝，在大门口睡了三天。因为过于悲伤，老人几乎三天没进食了。当地很多村民看不下去，纷纷替老人求助。

这位头发花白的老人，睡在一栋二层小楼的门口，老人的身下垫着一些被褥，看上去有些虚弱。老人姓陶，今年82岁，她说，自己在门外已经睡了三天。陶奶奶告诉雨薇，她有两个儿子两个女儿，身后这栋楼就是小儿子的家。自打18年前老伴去世后，陶奶奶就以每年的4月10号为界，在两个儿子家轮流生活，一家一年，之前一直相安无事。

4月10日一大早，陶奶奶按照惯例，从大儿子家来到了小儿子家。小儿子不让陶奶奶进去，把她的被窝扔掉了，把陶奶奶撵了出来。陶奶奶只能抱着被窝，睡到大门口了。随后，小儿子锁上了门，扬长而去。当天下午，嫁到隔壁乡镇的两个女儿接到消息，赶了过来，陪着老太在外头坐一夜。两个女儿称，这三天里除了陪伴、照顾母亲，她们还一直试图和兄弟钱长平联系，但钱长平始终没有回家，也不接电话。大女儿钱长英称，她们想把老人劝到大儿子那边，先住大儿子那，但老人就是不肯去，她说死活都要在这里。因为过于悲伤，这三天来，老人家基本没有进食。

这几天，不光是小儿子钱长平不回家，他的老婆、儿子也都不知去向。两个女儿表示，事发突然，她们也不知道钱长平这么做的具体原因，但怀疑矛盾可能和钱有关。大女儿钱长英介绍，她们父亲已经过世，国家现在有政策会给母亲一点小生活费，大概四百块钱一个月，可能小儿子跟老太要这笔钱，老太不肯给他。老人所在村民小组的组长称，这家人之间确实有点经济上的矛盾。最近，村里也一直在帮忙协调，但是小儿子也不接村民小组工作人员的电话。

经过调解，全家人终于同意到村委会会议室商议。小儿媳称，从前年开始，他们就想和其他几个子女协商此事，如果老人生病了，医药费怎么平摊，去世了，丧葬事宜怎么分工，但其他人一直拒绝沟通，于是才发生了这一次他们不让老人进门的事情。至于之前两个姑子说自己想要老太太生活费，这纯属子虚乌有。几方就老人的后续赡养问题，草拟了一份协议。随后，小儿子带着钥匙回家，打开了紧闭三天的家门，终于带母亲回家。