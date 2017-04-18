穿金戴银女尸 黑夜浮现新加坡河 国际新闻

（新加坡17日讯）新加坡河出现女浮尸，女郎穿金戴银，黑夜浮现新加坡河河面，三名好友离开克拉码头夜店，惊见河面有尸体载浮载沉，吓得连忙报警。

这起事件发生在周一凌晨3时41分左右，发生在克拉码头亮阁一带的新加坡河。

女死者蓄着一头短发，穿着红白线条的上衣，和一条紧身长裤，身材娇小，被捞起时双手僵硬，身上戴着金链和首饰。

记者接获通知赶到现场，警方已经封锁亮阁后方的整条道路，进行调查。

发现浮尸的男子马利欧（27岁）、女郎伊萨瓦拉（21岁）和他们的一名男性友人，三人是室友。他们在克拉码头一带的夜店狂欢后，准备到停车场取车，发现河面有物体漂浮，定眼一看竟然是一具尸体。

马利欧说，他的男性朋友先看到尸体，以为看错，叫他确认，

“我看到尸体脸部朝下，上衣已经卷了上来，我也不敢相信，为了再三确认，也叫伊萨瓦拉去看一看。”

伊萨瓦拉说，她起初以为朋友在开玩笑，后来确认是一具尸体后，三人连忙报警求助。

据了解，死者身上并没有任何证件，身份仍是个谜。

警方将案件列为“非自然死亡”处理，调查还在进行中。