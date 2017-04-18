本田雅廓Honda Accord奢华实用 瘾车报

本田雅廓前脸统一以家族设计帯来新面目。

尾灯也改以LED呈现，极有欧陆车风味。

中控台中间以7寸触控屏幕展示。

内饰虽没多大调整，但依然保持豪气大方。

报道/摄影/尤方进

去年9月正式推介的本田雅廓Honda Accord，至今年3月， 就获得了2700辆的成绩，这就是大马本田汽车，致力于达致在财政年度（2016/4月﹣2017 /3月），取得10 万辆销售成绩。

触控屏幕支援安卓和苹果

属于小改款的本田雅廓，在外观上更富朝气，得力于它前脸的改变，目前的前脸以本田家族的风格打造，不仅让它更讨喜，而且所有本田车系有更统一的造型，它的水箱护栅以一条镀铝横条贯穿前方连结大灯的造型，简洁了当，前后灯再改成LED灯组，呈现现代与奢华感，大大提升了它的地位，尤其是尾灯的呈现，极有欧陆车的味道。

虽然内饰没有多大的改进，但本田还是交出诚意， 就是提升了车内功能升级，像中控台的7寸触控屏幕可支援安卓和苹果（Android/Apple Carplay）两款手机模式，无形中增加了实用性。

其他内饰一如未升级前的配备，如自动雨刷、电动前座椅，司机座有8个记忆系统及前乘客座4个记忆系统、换档拨片、后视镜调整系统、双区恒温系统以及6个安全气囊等等。

Lanewatch系统解决盲点问题

个人却觉得本田安置在这部雅廓的Lanewatch系统，是最实际好用，这个系统让司机在左转时，只要打左转灯时，7寸的触控屏幕就会显现左侧路况，让司机更轻易掌握左方的来车或行人情况，解决了盲点的问题。它的镜头就装在左后镜下方。

目前，这项设备延从原本的2.4升伸到2.0L车款。它还有一个退车镜头，这是一个全方位视野的摄影镜头，可以在退车时更宽大的视野。

坡道起步控制系统

在安全配备方面，还有坡道起步控制系统，在煞车制全放空的情况下，依然控制车不致于向下滑动；另一项就是紧急煞车讯号系统，那在没有预警情况下，后方的这个煞车讯号会自动闪起。

试驾的2.4升引擎保持一样，也就是拥有最大马力175ps，峰值扭力表现达到225Nm。配搭的变速系统还是5速平行轴变速系统。

大马本田汽车在推出这部小改款的雅廓后，邀请了本地媒体前往关丹试驾小改款雅廓，为了让家庭顾客体会这辆车的舒适性，它的悬挂没有了上一代的硬梆梆，虽然原厂表示并没有做任何调整，若是如此，轮胎的选用就占了决定性作用了！

规格

车型：本地装配，四门轿车

引擎：直四DOHC 16阀i-VTEC汽油引擎，2356cc

传动方式：前置引擎，前轮驱动

最大马力：175匹/6200转

最大扭力：225牛米/4000转

变速系统：5速自动平行轴变速系统

转向系统：电动辅助

悬挂系统：前麦弗臣，后多连杆

制动系统：碟式

车长/宽/高：4935/1850/1465米

轴距：2775毫米

前/后轮距：1585/1585毫米

车重：1565公斤

轮胎：235/45R18

油箱：65升

0～100公里/小时：8.2秒