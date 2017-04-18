贪到最后却亏了 蕉风椰语

文：子优

每个人或多或少都会有贪的心理，甚至免不了会沉迷在贪小便宜的“乐趣”之中。例如，人在拿到免费的东西，会特别的高兴，觉得自己占了便宜或者得到了好处。但是，许多人往往在贪的同时，却不自觉地掉入损失的陷阱当中。

我每次出国都觉得机会难得，行李箱的空缺非得用手信来填满才不至于浪费，总有一种誓要把飞机票的钱给“赚”回来的奇怪心理。

作为一个一年没敷一次面膜的人，我当年去台湾得到的教训，是买了一堆面膜回来当摆设，放到遗忘甚至过期。然而，那次的教训不足以让我学聪明，结果我到了韩国还是犯了同样的错误。

我就像这辈子再也不会来韩国那样，买了一大堆东西，理由是便宜，不买对不起自己。

吃入肚子的、护肤的，都被我大包小包的扛回来。难以想象平时不怎么爱逛街的我，也有爆发的时刻，“战绩”如此惊人。我到底买了多少东西？撇开那些可以给我用上几年的东西、过期了我还照吃的方便面不说，单单是紫菜，就占了半个行李箱。

原本吃是一种享受，可是我为尽快“消灭”掉这些紫菜，一点也不享受。也许是气候的关系，紫菜还未过保质期已经变质，散发出一股难闻的油溢味。而我，因为要为自己的“贪”买单，因为不想浪费食物，还是将这些紫菜吃了。

此外，人们为了买到便宜货，而花费时间比较差价，也是常有的事。去旅行，变成了去菜市场搬运货物回来那样，省了一点钱，却浪费了时间。原本旅行的目的是去散心，结果却变成了去当采购员。

还有，在促销期间，囤积一堆可用上一年份的东西等等例子，都是贪这劣性子所造成的亏损。

有段时间，我经常外出，住在酒店。对于爱吃的我来说，包在住宿配套里面的早餐不大吃特吃，实在对不起自己。所以，我每次尽情的吃，结果我胖了一圈，还被人取笑。即使我拼命的减，肥肉还是挥之不去。

“贪”了多少年了，我才认清了一个道理：贪小便宜，反而亏。就算是免费的，有时到头来也还是得要付费。贪小便宜，只会得不偿失。作为一个精明的消费者，别只看表面的收益，应该再想得深入一点：这“贪”的举动，真的有赚头吗？