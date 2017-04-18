鼓励扬威全球技能大赛 副首相：拨10万充奖金 国内新闻

（吉隆坡17日讯）为了鼓励我国可以在阿布扎比举行的“2017年全球技能大赛”抡元，副首相拿督斯里阿末扎希宣布政府拨出10万令吉奖金，势必扬威国际。

他周一在推介上述比赛的“夺金之路”时指出，有关宣布将可视为推动我国选手的动力，让他们更上一层楼。

“这个奖金也可以作为政府为了发展国家高等技能领域的承诺象征，我希望参赛者知道，我们必须达到世界级水平。”

两年一度的“2017年全球技能大赛”将在10月10日至19日于阿联酋的杜拜掀开帷幕，参与者来自全球77个国家和区域的22岁以下优秀青年。在去年的东盟区比赛中，大马曾夺得24金、4银、5铜，以及6项杰出奖的骄人成绩。

阿末扎希说，任何参与者只要得到金牌，就可以得到由政府拨出的10万令吉奖金。“当然，教练和指导员也有份，即使是得到第5名，政府也会拨出部分奖金。”

其他出席者包括人力与资源部长拿督斯里理查烈、副部长拿督斯里依斯迈慕达力；工程部长拿督斯里法迪拉以及副部长拿督罗斯娜。

阿末扎希在致辞时也提醒，我国只有在发展和提高技能领域水平时，才能摆脱依赖外籍劳工的困境。

他说，现阶段我国拥有28%的熟练工人，政府放眼在2020年将比率提高至35%。“政府在《2017年财政预算案》中，拨款46亿令吉发展“职业技术教育与培训（TVET）”，并配合国家蓝海策略（NBOS）等计划进行。”

“政府也准备2亿7000万令吉作为提升职业技术教育与培训中心的水平，以及拨款3亿6000万令吉作为技能发展基金，为青年提供贷款申请。”