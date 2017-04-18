副揆与沙首长联合主持沙东安全区顾问局会议 国内新闻

（亚庇17日讯）副首相拿督斯里阿末扎希与沙巴州首席部长拿督斯里慕沙阿曼今天联合主持沙巴东部安全区顾问局首次会议。

该会议在沙巴首长官邸斯里加雅召开，与会成员包括国家安全总监丹斯里祖基菲理、陆军参谋长丹斯里拉惹莫哈末阿芬迪、全国警察总长丹斯里卡立阿布峇卡及海事执法机构总监拿督斯里阿末弗兹。

此外，与会者也包括移民局总监、国内贸易、合作社及消费部秘书长、关税局总监及沙巴州政府秘书。

提呈4报告讨论

该顾问局发文告说，本次会议一共提呈4份报告进行讨论。

沙巴警察总监拿督南利丁、沙巴东部安全指挥区指挥官拿督旺阿都巴里和执行长诺阿南甘，以及大马公共安全研究院（Ipsom）执行长拿督李美香也汇报该指挥区的安全状态及所采取的公共行动。

文告说，沙巴东部安全区目前治安仍受到控制。

沙巴东部安全区顾问局由首相署安全理事会管理，首相拿督斯里纳吉于1月10日主持国家安全理事会议时决定成立该局，旨在强化现有机制。

该顾问局的职责包括为沙巴首长主持的沙巴东部安全区委员会提供咨询，从而加强沙巴东部安全区的安全及公共秩序。

该顾问局也负责为沙巴东部安全区委员会提供促进中央和州政府部门和机构之间的合作，在沙巴东部安全区展开维护治安的行动。

该局也可向首相主持的监督委员会提呈加强沙巴东部安全区治安的建议。

“这旨在确保防止掳人索赎金、走私、非法入境、苏禄军二次闯入等安全威胁，从而解决这些问题。”

文告也促请沙巴人民履行公民责任，对上述安全威胁保持警惕，并与沙巴东部安全指挥区全力配合，提供任何安全威胁的情报。