王鸿财：与各部门初步讨论后 育强风波有望解决 国内新闻

（吉隆坡17日讯）马来西亚华文理事会主席拿督王鸿财披露，在初步接触相关部门及讨论后，育强华小之校地问题已有基本解决方案，相信可以在近期获得解决。

他说，目前几位关心华教的热心人士正与教育部及州政府沟通，希望通过正常程序解决育强华小之校地问题。

王鸿财是针对吉打州育强华小校地因地主将事件入秉法庭，导致校方被勒令须在三个月内搬离现有校地一事，周一发文告如是透露。

王鸿财认为，华小校地问题需要以专业及根据法律程序解决。一直以来，全国许多华小之校地皆有拥有权不明确及存在争议的问题。但是许多学校之董事部对于如何解决校地的问题可能没有明确的概念，也没有积极去解决相关的问题。

“这导致一旦问题浮出水面，校方就手足无措，造成学校失去立足之地。”

他指出，华小的历史原本就是以民间力量建立学校的过程。许多华小校地皆是当时热心华文教育的人士所捐献，惟捐献的过程在当时可能只是口头承诺及以某种仪式作为“移交”校地的程序。

“在没有完整的土地割名文件及地契更改地主的法律文件支持下，这类华小校地未来皆存在‘身份不明’及随时可能丧失校地的危机。”

王鸿财指出，热心人士将土地捐献于华小，让华文教育得以发展，让华裔子弟能在华小的校园接受母语教育，华社肯定是感激相关人士的慷慨捐赠。但这是以情观之。一旦相关土地拥有权出现争议，则所有争议皆须在法庭上以理相争，法律的程序及支持的文件就成为争论的依据。

“因此，华社及学校董事部在校地的问题上须以专业的角度看待问题，应确保校地是受到法律的保护及有理所依。”

近期与华教咨询委会讨论

王鸿财认为，华教团体应即刻收集全国华小土地拥有权的实际状况，并根据不同的情况整理出华小校地结构上不同的类型。过后应根据这些状况，寻求法律界人士的专业意见，如何一劳永逸地解决这些华小校地的问题。

他将在近期将此问题带入马来西亚华文教育咨询委员会讨论，希望结合所有华文教育团体的共识及配合，全面解决华小校地存在的问题。