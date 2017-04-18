未开出消费税收据 2商家违规各罚5千 北马新闻

（双溪大年17日讯）没有给顾客开收据，2名商家各罚5000令吉。

吉打州关税局主任佐哈里指出，依据2014年消费税法令第33条文，接获罚单的商家必须在14天缴付罚款5000令吉。

他也强调，这是业者的责任，必须自动向消费者开出消费税收据，而不是等待顾客开口索讨才开出。

双溪大年关税局于今日傍晚展开突击行动，对付违法消费法令的商家，有2家位于双溪拉兰的小五金商家 ，由于违规而接获罚单。

佐哈里表示，当局已经掌握了上述商家没有向顾客开出消费税收据的证据，今日傍晚登门突击，并开出罚单。

州主任佐哈里是于傍晚时分在双溪大年关税局主持了“2017年首季消费税追踪行动”挥旗礼后，亲自与双溪大年关税局主任苏克里率队前往吉中区多个地方进行突击行动，并首先在双溪拉兰2家小五金商店开出罚单予2名违规商家。

他也强调，在消费税法令下，没有开收据给顾客已属违规，而商家也 不能以顾客不要收据为借口；而顾客更应该明白，即使不要收据，事实上，所有销售的物品已经附加了消费税。

另一方面，他指出，吉打州共有1万4819名商家经在消费税法令下进行注册，而从今年1月1日至今，另有234名新的注册商家。他也劝请已经达到营业额的商家，自动自发向当局进行注册，以免遭受取缔。

他说，当局的检举行动将是持续性的，因此希望商家们奉公守法，遵守法令，定时向当局呈报及缴交税务。