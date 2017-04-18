沙布丁：「先奸后娶」论损名誉 将以法律行动证清白 北马新闻

(北海17日讯)打昔汝莪区国会议员拿督沙布丁透露，槟州首长林冠英或将在来临的州议会上，针对“先奸后娶”论提呈动议谴责他，对此，他说，如果林冠英真的如此做，他将挑战林氏针对伊斯兰法庭第8条文及第18条文表明立场。

“槟州伊斯兰法庭第8条文及第18条文阐明，在伊斯兰法庭允许下，可以让16岁以下穆斯林成婚。”

他是在出席槟州区域发展机构视察旅游项目仪式后，这么表示。

他表示，“先奸后娶”论已经严重损害他的名誉，甚至引起全球关注，他将会付诸法律行动，以证明自己的清白。

他说，行动党古来区国会议员张念群提出修改儿童性侵法案，既要求禁止童婚与伊斯兰法庭允许16岁孩子结婚存在冲突。

“担任法官期间，我曾下判16岁以下男女通奸各监禁1个月，但如果双方在被处罚后，两情相悦下结婚则是另一课题，由始至终我所表达的立场，都是16岁以下男女发生性关系后的案例，而不是强奸犯与受害者结婚的论述。”

他重申，本身也反对真正的强奸犯与受害者结婚，所以媒体在发布新闻时，应该坚守专业操守，不要断章取义地错误诠释某人谈话，而造成当事人困扰。

“我是直至英国友人问我，才发现当天的言论已经被扭曲，这些虽然对我损害不大，但我必需疲于奔命，到处解释。”