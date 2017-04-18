廖中莱：马华反对及代表没共识 国阵不能接替提呈355 国内新闻

（吉隆坡17日讯）马华总会长兼交通部长拿督斯里廖中莱指出，国阵政府向来奉行中庸治国理念和共识精神，作为国阵第二大政党的马华，在“355法令”修正案课题上，马华反对及代表没有共识，因此国阵不能接替提呈或接纳伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺的私人法案。

他说，国阵政府向来奉行中庸治国理念和共识精神，所有国家政策须有共识精神才得以推行，就如哈迪阿旺提呈355法令修正案时，马华第一个站出来反对到底，不认同改变国家国本。

“马华反对及代表与巫统没有共识，虽然巫统要推行和支持355法令，但是没有马华支持，国阵不能接替提呈或接纳哈迪阿旺的法案，在国会代表政府提呈。”

廖中莱周日晚为马来西亚工商体育休闲总会（简称马总）庆祝10周年纪念暨第6届(2016-2019)理事就职典礼联欢晚宴致开幕词时指出，国阵从立国至今仍13个政党抱持共识精神，马华作为国阵第二大政党提出反对，就能确保阻止恶劣法案在国家通过。

廖中莱抨击，5大反对党从未有共识精神来治理国家，若作为执政党没有共识精神，最后遭殃的是人民、国家未来和下一代的前景。

此外，他说，大马有今天多元和中庸治国理念的国度和国本得来不易。

“大马这样治国模式，是唯一国家在美丽国土奉行多元的概念下，确保各民族、宗教、文化自由发扬。”

他补充，作为国家子民，有责任配合华社团结，确保这个国家继续以中庸治国理念，在多元国家推行多元种族、文化、宗教和教育的中庸制度。

勿将争取到当作理所当然

他促请大家勿将争取到当作理所当然，若华裔没有凝聚团结力量，没有把华人政治力量纳入政府体制内，将促使国家走向种族和宗教神权极端。

他谴责，反对党在前两届大选给予人民许多承诺，告诉人民改朝换代明天会更好，华人生活会更好。

“遗憾的是，85%华裔选票投给反对党，现在人民给的力量被放在政府体制外。”

廖中莱强调，现在宗教和神权极端课题有日趋严重迹象，在这关键时刻，希望获得华裔支持，让马华有足够的力量发挥效应，共享国家资源。

他认为，首相拿督斯里纳吉的领导下，我国已成功改革转型，去年我国取得4.2%的成长率，预计今年的成长率会达到4.5%至4.8%，因为国家在经济的成长方面，设立了很多议程，获得外来投资。

另外，针对统考课题，他说，马华已在内阁和国阵会议提出要求，只要获得华裔同胞的支持，相信此事情能迎刃而解。

同时，廖中莱也宣布，拨款3万令吉作为马总活动基金。

梁国财：加强内部团结 为华社干一番大事业

马来西亚工商体育休闲总会总会长拿督斯里梁国财说，该会是一个庞大的组织，目前首要任务是加强内部的团结，因为只有内部团结，才能发挥众志成城的力量，进而为华社干一番大事业。

他呼吁，全马各州单位组织及兄弟们，发挥手足情深的精神，团结一致，携手共创美好未来。

另外，他说，国家面对民族权益日渐式微，还面对宗教极端化、种族关系欠融洽问题，尤其是统考课题再次被政治化，因此希望政府当局应该以学术的角度来评估及鉴定统考，而不是以政治角度来处理教育问题。

大会当晚宴请约1500来宾，并呈现了一系列的娱兴节目，包括了歌唱、瑞狮迎宾、舞狮表演、醇酒福品拍卖等等。出席嘉宾尚有教育部副部长拿督张盛闻、华总会长丹斯里方天兴、马总永久名誉会长拿督黎天发、和马总署理会长张瑞光等。