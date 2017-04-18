马袖强：完成首期97%填土 UPSI校舍工程比预期快 中南马新闻

（安顺17日讯）安顺区国会议员兼我国种植及原产业部长拿督斯里马袖强指出，安顺苏丹依德利斯师范大学（UPSI）第一期填土工程目前已完成97.27%，比预期的95.86%更快。

他表示，接下来将开始第二期工程即大学校舍的建筑工程，这已经纳入第11大马计划里。

他说，从去年2月开始至今，该大学的工程已经花费大约4500万令吉。

马袖强是巡视该大学地基工程的工作进展后，如是披露。

马袖强欢迎霹雳州行政议员拿督慕哈末阿敏日前于州议会上针对安顺苏丹依德利斯师范大学（UPSI）建筑工程进展所作出的宣布，该大学将按照时间表在2019年建成。

他进一步解释，在最初始的计划阶段，该师范大学只被分配到18英亩土地。然而，他认为这个面积对于一所大学来说太小，往后可能面对无法扩建的阻碍。

“在经过他与各方面的一系列的洽谈及努力，这所大学终于获批准80英亩阔的土地，并从2015年年杪开始动工。大学的新校址就坐落在曾吉容8公里，并预计将能够容纳超越1000名学生。”

随着该大学工程进展顺利，马袖强呼吁各位本地及附近的学生，好好把握安顺的高等教育设施。目前，安顺已经拥有玛拉工艺大学（UiTM）、社区学院及马来西亚国立大学（UKM）分校。

他指出，苏丹依德利斯师范大学的设立将更进一步巩固安顺在将来成为霹雳州一个新教育枢纽的地位。再加上西海岸大道提升交通便利及unifi宽频服务设施，相信在2020年来临时安顺将发展成一个受学生欢迎的教育城。