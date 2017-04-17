津贴肥料推迟收成期 约20耕农往农业局请愿 中南马新闻

（怡保17日讯）珠宝区耕农申请津贴肥料多时获批，惟所获肥料将推迟5天的收成期，并不如所要，向农业局要求更换不果，约20名耕农周一集体前往农业局和平请愿。

耕农代表谭天炽指出，耕农们分别来自拱桥、瓜拉光及和丰，在2014年通过近打农业局申请肥料津贴获批，当局答应以每一亩地给予价值600令吉的津贴肥料和农药，因此，160名来自3个地方的耕农合共得到总值30万令吉左右的津贴。

他表示，可是在2016年当局把肥料和农药送来时，耕农们发现当局分配的肥料是一种名为“Cosmo NPK 5-5-5”有机肥，并非他们要求的“nitrophoska 151515”或“yaiamila 20-10-20”肥料。

他说，当局给予的有关肥料将会延长5天的收成期，从原本的20天推迟至25天后才能收成，这不单影响蔬菜的质量，更加重耕农的开销。

“因此耕农拒绝签收，同时致函2次给当局要求更换回耕农所要求的肥料，可是经过约半年的时间，仍然不获当局给予回复和处理。”

他说，同样的肥料津贴申请，其他地区得到的是“nitrophoska 151515”或“yaiamila 20-10-20”肥料，只有他们得到这种有机肥料。

霹雳农民自救大联盟协调员西嘉以及许承贤周一陪同约20名耕农前往近打农业局作出和平请愿，并要求会见局长。

许承贤指出，因当局官员坚持只会见耕农，耕农因为无法在霹雳农民自救大联盟协调员陪同下会见局长，而放弃与当局面谈此事。

他说，至于耕农们会采取怎样的后续行动，暂时还是一个未知数，耕农们将会针对今天的事宜进行新一轮的商讨。