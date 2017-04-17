怡保路墩须市议员批准 陈家兴促市政厅改正条例 国内新闻

（怡保17日讯）新邦波赖州议员陈家兴指出，怡保市政厅规定路墩必须通过市议员提出申请，不仅增加繁文缛节也拖慢行政效率。他近期在州议会提出有关课题后，已获得怡保市长占比利曼回应将积极关注和尽快改正上述条规。

他表示，根据当局现有的安全路墩指南，唯有得到市议员批准的路墩申请，才会被交到市政厅交通部门进行审核。虽然该指南已被落实多时，惟市政厅是在去年杪才开始执行申请必须先获得市议员批准的条例。

“市议员的职责在于拟定地方政府的施政和发展方向，加上专业背景各异，大部分并不具备工程系专业资格，因此并不适合被授权决定路墩申请批准与否。相反的，有关申请应该直接交由市政厅工程局底下的交通部，通过拥有专业知识和技术经验的官员来鉴定”

陈家兴日前是在怡保美景园进行沿户拜访后发表文告。他透露，新邦波赖州议员服务中心近来收到居民申诉，表示路墩申请遭到市政厅驳回，指示必须向市议员申请。但是事主多番尝试却无法联系到当地市议员，因此对于新措施感到无奈和不满。

他认为，市议员一旦被赋予过大的权力，有可能引发滥权、舞弊事件，严重违反人民的利益。他也对于市长迅速的回应表示欢迎。