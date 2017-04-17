希山：助管理沙州安全 “新职位没特别待遇”

（吉隆坡17日讯）国防部部长拿督斯里希山慕丁今日说明，本身被委任特别事务部长，是要协助副首相和沙巴首长处理沙巴东部安全指挥区（ESSCOM）的事务。

他强调，有关职位并无存在“特别待遇”，反之会真诚地敬忠职守。“根据向首相拿督斯里纳吉的了解，特别事务部部长的其中一项职责，是协助首相管理沙巴州的安全。”

希山慕丁周一在出席国防部常月集会后指出，上周三被纳吉委任的新职位，涵盖许多事务范畴，不过目前仅了解会协助处理上述指挥区。

“这个职位的工作范畴未来还会有更多的宣布，可能涉及经济和双边关系等等，但目前只能公布这个。”

他说，目前首相是上述指挥区委员会的主席，因此出任特别事务部长后，也将紧密和由副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希领导的委员会顾问团，以及沙巴首长拿督斯里慕沙阿曼进行合作。

希山慕丁也劝请有心人士，勿存心扭曲这项委任，挑拨离间他和阿末扎希的感情。“这些人挑拨离间存在个人议程，但我和阿末扎希关系密切，我希望可以专注在职务上。”

希山慕丁说，他已和阿末扎希展开讨论，如何让更多人参与保护沙巴和指挥区计划。

“就好像过去曾经发生的苏禄军入侵拿笃事件等等，我认为应该让全民参与，阿末扎希也建议让渔夫参与，让他们充当政府的线眼。”