诺查兹兰：毒品种类增加 不应患“非我症候群”

（新山17日讯）大马防范毒品滥用协会主席拿督诺查兹兰说，我国吸毒人数从2015年的2万6668人上升至2016年的3万846人。随着毒品种类不断增加，民众不应患有“非我症候群”（not me syndrome），认为事不关己，一旦忽略周遭发生的吸毒问题，后果将不堪设想。

诺查兹兰今日出席国家反毒日后在记者会上说，毒品种类已从传统毒品变成合成毒品，同时不断渗透，因此民众不应再有事不关己心态，而反毒单位也需共同寻找新反毒方向。

“我们要阻止年轻人接触合成毒品，因为化学毒品将严重危害头脑；在戒毒工作上则需加强反毒意识。”

他也说，政府予国家反毒机构拨款锐减3000万令吉，但相信这是暂时性，来年也许会获得更多拨款。

“大马防范毒品滥用协会与非政府组织间的合作，也没获得政府全额帮助，因此需努力寻找资金进行反毒工作。”

另一方面，也是内政部副部长的诺查兹兰指《南洋商报》已针对猴子漫画风波一事作出道歉，劝请媒体需遵守法令，勿在发布敏感内容后才来道歉，内政部不会对这类事件妥协。

阿都哈林：时下吸毒情况复杂

国家反毒局总监拿督阿都哈林则说，时下吸毒情况复杂，一名吸毒者可能会同时吸传统毒品及合成毒品，两者将出现不一样后果，加大该机构收集资料时困难。

柔州卫生、环境、教育与新闻委员会主席拿督阿育拉末在致辞时则说，柔州反毒局在2016年，共为1万9316名人士进行尿检，当中包括公务员、私人界、大学生等。

“在2016年，柔州共有9360名反毒自愿者，3万9000名人士一同参与反毒运动。从这些努力上可见政府目标在2018年将柔州打造成无毒品州属的决心。”

出席者包括马六甲州行政议员拿督拉蒂法、沙巴旅游、文化及环境副部长拿督彭育明。