文:董恪宁

当下的关键词,当然不只是国阵战略的转圜和改变,而是民智慧应对信息的能力,实实在在糟糕透了。何以子虚乌有,嗤之以鼻的咄咄怪闻,他们也愿意信以为真,言之凿凿,第一时间十百千万地相互大量传送呢?

距离建国60周内的大喜之日,只剩下四个月,大选的脚步显然越来越靠近了:各州的选区划分得七七八八,巫伊之间的协议告一个段落,好不容易有点规模的两线制被打得渐不成形,巫统的人事也一一安排妥当,选战跟着提前在网络开始了。

首相纳吉和社交媒体见面之后,率先擂起了战鼓,高调赞扬网络之上的这些网民以“大帅”(Panglima)之荣耀,希望他们今后可以在一个个虚拟的战场,各以键盘为政府这些年月之决策挺身护法。

为此,纳吉提出了三点建议:一、化解内部之矛盾,把枪口对外,维护国阵的政权;二、扩大组织,深化影响,把信息送到百姓手中;三、旧事不忘,后事之师,继续上届大选之疏失。

纳吉举例言之,第13届大选5月5日的投票日,倾在野党者曾经造谣生非,制造假消息声称,有心人正在部署大量增加孟加拉选民投票,而且指控当局还在特定地点刻意停电,方便操弄票箱的选票。

说到这里,纳吉严厉抨击之:此事纯属虚构,但是信之者众,乃至动摇了选民,左右了选举(Cerita ini semua langsung tidak masuk akal, tetapi ramai terpedaya dengan berita ini yang sedikit sebanyak membawa kesan kepada pengundi dan pilihan raya itu sendiri.)

汲取教训,纳吉相信,来届大选在野党将会出其不意地重操故技,(pembangkang akan kembali menggunakan taktik kotor serupa, melontarkan sesuatu yang tak terfikir),试图假造新闻,借以激起公愤。

为此,纳吉主张反攻为守,走出现有的防卫状态,开始积极出击(Kita sudah lama berada dalam ‘defensive mode’. Cukuplah. It is now time to attack !),卯足全力,争取最后一里的胜利,重新入主布城。

当下的关键词,当然不只是国阵战略的转圜和改变,而是民智慧应对信息的能力,实实在在糟糕透了。何以子虚乌有,嗤之以鼻的咄咄怪闻,他们也愿意信以为真,言之凿凿,第一时间十百千万地相互大量传送呢?

相反的是,纵然是证据确凿之事实,几经反复的说明,他们也始终不以为然,宁可继续相信以讹传讹,悬念重重的传闻。这样的心态,充分地反映了国民的心理,确实匪夷所思。

但是,追溯上来,此事一方面乃是国家行政体系以及宣传机器的封闭作业模式,连累了朝廷崇高之形象,最终造成民众向有的那些刻板印象;另一方面,自然攸关了红男绿女虽然知识有余,可惜,彼等的常识水平,不过如此。

因为这样,面向了纷沓而至的绘声绘影,尽管耐人寻味的实情一目了然,大家既没有判断的能力,也没有查证之精神,而是全盘完全接受,然后习惯顺手一按,热情洋溢地与自己圈内千千万万的友好一起分享之。

认识这点,可见应对连篇累牍谣言,看待钜细靡遗之魑魅魍魉,不是火力全开,逐一反击肆无忌惮的贴文;而是秉持诚信之道,认认真真地教育国民如何分辨虚实之道,不要道听途说,自陷泥沼。

否则,仅仅希冀借助零零星星的所谓“大帅”之力,一举马上改变两岸网上和街上的甲乙丙丁,恐怕只是两举零得之举:银两散尽,不可思议的X档案非但一丝不减,反倒日渐增多,加剧非常时期政局的混淆。