雅加达省长选战 两阵营争取中间选民 国际新闻

（雅加达17日综合电）印尼首都雅加达省长选举将于周三进行第二轮投票，目前多项最新民调显示，角逐连任的华裔现任首长锺万学，与对手阿尼斯势均力敌，而少数尚未决定投票意向的选民，将成胜负关键。

雅加达选举委员会日前公告，在2月中第一轮投票中得票最高的两组候选人，执政党斗争派民主党候选人锺万学和副首长查罗特，以及大印尼运动党候选人、前教育文化部长阿尼斯和企业家桑迪阿加，将进入第二轮投票决胜负。

中央社报道，根据周一3个民调机构指出，阿尼斯组合小赢锺万学组合1%至2%，其中印尼民意调查研究所（LSI）的民调显示，阿尼斯组合的支持度是48.2%，锺万学组合的支持度是47.4%。

不过，另有2个民调机构显示锺万学组合的支持度，小赢阿尼斯组合近2%。其中印尼民调机构Median调查结果显示，锺万学组合的支持度是49%，阿尼斯组合的支持度是47.1%。

多项民调显示，目前雅加达选民中仍有约4%至8%选民尚未决定投票意向。这些选民在投票日当天究竟会把选票投给谁，将是决定这场选举的重要关键。