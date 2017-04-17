【育强越强】育强校地一波三折 校友心情像过山车 大城小镇

报道、摄影：巫伟强

（司南马17日讯）“这几天，我感觉就像在坐过山车，长达80度垂直而下，更何况，我又有恐高症！”

其中一名育强校友在谈到母校风波时，他以过山车来形容自己的心情感受，还打趣的说，他又有恐高症，那种担心和忧虑并不是外人所能理解。

育强校地问题未对簿公堂前，大家相安无事，就像是一辆静止的过山车。当问题接二连三发生，高庭作出判决后，就好像是过山车加速往下掉。

他相信，过去这些日子为了育强校地问题忙进忙出的董事、家教协会成员、校友和家长们，一定是感到心力交瘁。

他感谢育强事件在爆发后，获得来自全国各地公众的关心。有一位目前居住在外国的校友也向他了解事件的进展，大家都希望这个事件能够在不涉及迁校的情况下获得解决。

回顾亚罗士打高庭作出宣判当天，他是通过一名董事的通知才知晓。当时他的心凉了一半，就在大家为育强的前途烦恼的时候，女地主的儿子突然站出来指责董事会，他对母校前景更显担心。

直到新闻报道吉打州政府愿意征地，地主的幼弟愿意献地，再到育强董事会将与地主进行会谈，让他放下心中大石。

他说，育强一旦被逼迁校，董事会和家教协会的工作就会更繁重，怎样安排这些学生？这牵扯到很多家庭，甚至连带可能会影响他们的日常作息，因为最近的华小是在1公里多以外的霹雳州司南马。这涉及跨州转校，手续应该会很麻烦。

多方积极介入协调 董事地主有望破冰

从4月11日亚罗士打第3高庭下判到今天刚好一星期。过去7天，育强风波取得积极进展，地主和董事从对簿公堂到法庭作出宣判后，事件在多方介入周旋和协调后，董事会与地主有望进行“破冰”会谈，希望可以从中寻找到利于双方的方案。

这积极性的发展和最新的演变，让原本处于可能面对迁校厄运的育强小学，绝处逢生又看到生机。就在育强董事会茫然无助的时候，通过居林区州议员蔡通易的协助，吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙捎来喜讯，若有必要，州政府会征用校地保存育强，让这所始于1923年的小学能够继续在司南马运作。

州政府愿意征地，意味着即使育强董事会上诉失败都好，手上又多了一个保障。不过，为了延续第三任老地主已故方金授和学校这些年建立的信任关系，各方皆希望董事会和校方能够在“破冰”会谈中达致双赢议决。即在不需出动征用土地法令下，双方能在土地割名上达致共识。

育强校地风波在短短5天内取得突破性进展，协助推进地主和董事重返会谈桌面上的各方人士应记一功。

迁校作业可分4部分 需邻近校长当看守人

育强的校地风波，让大家再度关心华小迁校的问题。据了解，在吉打州境内就有两所华小，因为新校地和建校基金未有着落，迁校程序暂时卡住“动弹不得”。

华小迁校的作业可分做4个部分；

（1）董事会、家协、校友会等机构签下迁校同意书。

（2）若新校址和原校在同一州属，州教育局核准即可。若要跨州迁校，必须取得原校和新校址的州属的州教育局的同意。另外一种可能出现的情况，就是州教育局会要求有中央政府的部长级高官的支持信，才愿意“遵照指示”发出核准迁校的文件。

（3）跨州迁校需有教育部批准信，同时在申请时，需出示新校地和各相关资料。

（4）组织建校委员会，负责建校的执行工作，包括需要有建校基金的一半经费才会受考虑。

一所学校关闭后，只要在10年内能够找到新校地，在技术上均可获准进行迁校。但很重要的是学校关闭时必须要有邻近的学校校长愿意出任“看守人”（Caretaker)。否则即便有人献地要进行迁校，也找不到人去进行必要的文书作业。

完全没有献地承诺 18华小犹如走钢索

亚罗士打高庭的宣判就像一颗计时炸弹突然被引爆，给全国华小带来强大的震撼，也揭开一个大家多年来没有重视过的问题；原来全国有多间华小都没有进行校地转名手续。这表示，育强事件可能会在其他地方再度发生。

这起事件也让董事会的每一位成员，尤其是董事长了解到董事注册的重要，以及厘清校地拥有权的问题。有些学校的董事并不认真于履行董事职责，一旦学校发生事情就会手忙脚乱。

如今，育强的地主愿意与董事会面，育强的风波有望获得解决。但是，那些还面对校地拥有权问题，没有合法地契的学校，必须尽快去处理。

根据2008年马华公会全国华小校地调查报告显示，全国有31所华小的校地是属于私人地段，而学校和地主只有口头承诺，没有签署任何文件。

此外，另有16所半津贴华小的校地没有文件或地契证明，校地是属于学校或地主已把校地割名给学校。还有18所华小是在走钢索，建在私人地段上的学校，完全没有献地承诺。

对此，全国校长职工委会主席王仕发在受询时，呼吁华小考证校地拥有权归谁，确保拥有文件和地契来证明拥有权。同时也希望华小校长，在校地地契到期前12年，就要立即去更新，否则都会有校地被收回而要搬迁。

鲁乃福德正神理事会主席锺咏江在谈及育强校地风波时提到，这事件给全国华校董事会一个警讯，董事会作为学校的最高决策单位，必须认真办好各相关手续，尤其是董事注册和校地拥有权的问题。

他说，以前的先贤大家凭着一个信字，将名下的土地交由学校使用。

但是，来到第二代或第三代时，地主的子孙会不会让学校继续建在家族名下的土地上，这很难说。如果地主愿意把校地割让给校方的话，董事会就要积极的进行，配合地主的需求，早日把校地割至名下，至少会比较有保障。

纯朴小镇人情味浓 椰壳二胡技艺失传

司南马有什么好吃的东西？吉打司南马是个小地方，位处西岭往返霹雳司南马要道，若要谈到经济活动和饮食业发展，还是得跨州到霹雳司南马，选择会比较多。

更早之前，村里有用椰壳制作二胡的技艺，但由于人口的减少和传承问题，这门技艺也已成过去了。当地的村民曾组织过狮团和篮球队。可惜的是，因为村民人数越来越少的关系也解散了。

司南马是很纯朴的小镇，虽然没有城市的高楼大厦，没有人来车往的热闹气氛，这里却有着满满的人情味，看似简陋的小巷隐现着一份亲切感。

村民们一张张仿佛无忧的笑脸，茶餐室几个人围在一起闲话家常，一群小孩骑着脚踏车嘻嘻哈哈地经过。

这里的生活很简单，简单中却带出淡淡的幸福，原来在这小镇，幸福就那么简单。