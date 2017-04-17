霹董联会：弹性处理维修建校 教部应修改华小拨款用途 大城小镇

（怡保17日讯）霹雳董联会希望政府给予华小的拨款可以弹性的用于维修或建校，不要单单用于维修工程上。

霹雳董联会主席拿督李官仁指出，许多华小需要的是建校基金的拨款，因此，他希望教育部副部长拿督张盛闻能够考虑将有关拨款的用途，改为维修与建校拨款，让董事会可将拨款拨入学校建校基金，用作重建校园的用途。他是于周日在记者会上如此指出。

他表示，目前霹雳州内面对土地拥有权问题的华小共有15所，其中3所董事会与地主已成功协商解决问题，现今仍有12所需要按部就班处理，但至今州内未出现如育强华小校地风波般的问题出现。

他续说，上述12所面对土地拥有权问题的华小中，只有9所华小提供了详细的文件和报告，还有3所华小详细报告未取得。

“这些土地拥有权问题都是围绕着土地属私人地、政府地或土著保留地等，其中吉辇维新华小因学校建设涉8张地契，因此需要时间进行解决。”

他指出，若土地拥有权是属于政府理应较为容易获得解决，因可向政府要求将土地改作教育用途，而霹雳董联会希望霹雳州行政议员拿督马汉顺能够给予相关的协助，而后者也与霹雳董联会主动联系，表示可协助霹州华小发展工委会，针对每一个个案对症下药。

他指出，霹雳董联会将在5月14日与面对校地拥有权问题的华小董事部会面，寻找解决办法。

他也希望借助大选即将举行的时机，协助董事会取得校地拥有权。另外，希望私人地主能跟随祖辈无私为教育发展的精神，将校地转换给董事部。

此外，他说，霹雳董联会早前发出调查卷给州内185所华小后，已有183所华小给予回复，剩下2所华小未给予回复。

另一方面，李官仁也抗议副首相废除多源流中学言论，并要求副首相收回言论。

他说，副首相身为我国第二把交椅，讲话时应顾及三大种族的感受。

何有明：近期访地主询意愿

霹董联会华小发展工委会主席何有明表示，该会将在近期内，与学校董事部拜访校地拥有人，询问地主意愿。

“此外，我们也会拜访土地局局长，询问有关国家土地法的事宜，并且为务边双溪古月应新华小申请豁免学校地税。”

他指出，应新华小的地契列明土地用途为“私人学校”（sekolah swasta），因此每年地税为856令吉，但若是依照教育部条文，华小每年地税只是10令吉而已。

出席者有霹董联会副总务胡森源、财政郑庭忠、理事拿督丘成华及霹州独中发展委员会主席拿督黄胜全。