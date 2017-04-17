“大胡子”哈登全场表现最佳。



(纽约17日综合电)休斯顿火箭和金州勇士今日拿到西部季后赛开门红。

大马时间周一，维斯布鲁克得到22分、11个篮板和7次助攻，但哈登表现得更为抢眼得到37分、9次助攻、7个篮板和3次抢断，贝弗利得到21分和10个篮板，他们率队在三四节打出进攻高潮确立大比分优势，火箭队在西部首轮季后赛首战主场以118比87大胜俄克拉荷马雷霆。

雷霆队的维斯布鲁克23投6中，得到22分、11个篮板、7次助攻和9次失误，罗伯森得到18分、7个篮板和3次盖帽，格兰特得到10分和5个篮板。

火箭队以1比0领先，双方系列赛的第二场将继续留在休斯敦进行。

另外，虽然拓荒者后场双枪麦科勒姆和利拉德合砍75分，但他们缺乏队友们的支持。反观勇士的杜兰特得到32分和10个篮板，库里得到29分和5个篮板，格林送出19分、12个篮板和9次助攻，他们带领球队在第四节打出小高潮拉开比分确立胜局，勇士队在西部首轮第一战主场以121比109击败波特兰拓荒者。勇士队以1比0领先，双方系列赛的第二场将继续留在奥克兰进行。