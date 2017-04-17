张日洲：环境得天独厚 大马栽培三语人才 大城小镇

(亚罗士打17日讯)马华亚罗士打区会主席拿督张日洲局绅形容，大马得天独厚的环境成就了能够讲三语的人才，使我国国民更能在世界平台上立足。

他强调，懂得华文，除了能够传承中华文化，也对个人事业的发展有所帮助，因此，学生学习华文，报考华文的决定是正确的。

他是日前受邀为一项SPM华文辅导营主持开幕致词时声称，语文要很多人学习的话，一定要先有商业价值，而如今中国的神速发展成为经济强国，也让华文成为全球使用率特高的语文。

苏明合：掌握华文拥优势

吉打州教育厅语文组助理厅长苏明合督学致词中以中国崛起、掌握华文可拥有的优势、以及2013-2025大马教育大蓝图的内容和多所国小已经开办华文班为例，鼓励华裔学生继续报考华文。

这项由马来西亚华文教育咨询委员会主催、吉打州中学华文科课委会主办、并由吉华国民型中学二校协办的活动是安排在吉华二校礼堂举行，获得州内多所学校热烈响应，共有500名师生踊跃参与，主要是加强学生应考SPM的信心，提升学生SPM华文科成绩。

仪式上由拿督张日洲主持发射彩炮象征华文教育发展步步高升、灿烂辉煌，陪同的是苏明合督学、马来西亚华文教育咨询委员会代表黄欣萍、以及总务黄明强。