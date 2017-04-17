40万元毒品藏新背包 2外国男闯关失败落网 即时新闻

（吉隆坡17日讯）毒驴将来自中国的毒品藏匿在一批崭新背包内，企图蒙混过关遭警方识破，2名尼日利亚籍男子落网，同时起获逾6公斤价值40万令吉的毒品。

全国肃毒局总监拿督斯里莫达指出，在警方丶关税局及中国毒品调查组的紧密合作下，侦破一个以背包走私毒品活动的贩毒集团。

他说，警方于4月13日上午4时15分，突击隆市增江地区，逮捕2名分别31及33岁的尼日利亚籍嫌犯，起获6公斤价值40万令吉的冰毒。

“其中一名嫌犯的尿检报告呈阳性反应。”

他说，嫌犯企图将这批来自中国的冰毒，藏入崭新的背包以海运方式运抵大马，一旦流入市面，估计能供250万人服用。

他指出，两名嫌犯皆没有护照，被捕后还以各种借口否认有罪。

他表示，尽管毒驴以各种方式贩运毒品，企图蒙混过关，但警方不是笨蛋，没那么容易上当。

“两名嫌犯将会被延扣至本月19日助查，警方将援引1952年危险毒品法令39B条文调查此案。

莫达是于本周一（17日）上午11时许，在全国警察总部召开记者会时如是指出，协同出席的有雪州关税局主任拿督沙立伊斯马尔。

全国总警长丹斯里卡立于星期四（13日）晚上通过推特发布简短详情，赞扬上述两个执法单位立功。