27岁女连吃四个月麻辣烫 患厌食症瘦20公斤 国际新闻

（南京17日综合电）不少人都喜爱吃四川麻辣烫，不过再好吃的食物也不能天天吃，否则可能会吃出病来。江苏扬州27岁女子晓文，早前到外省公干四个月，竟因连续天天吃麻辣烫，而患上厌食症，暴瘦20公斤。医生指，若她再继续每天吃下去，将有生命危险。

晓文平日喜爱吃肉类、甜品、喝冷饮及“垃圾食物”。去年她被调到外省工作时，因一个人生活，加上工作繁忙，贪方便的她经常点外卖，“大多是麻辣烫、冒菜（四川小食）、炸鸡、快餐等。”

晓文又称，她以为麻辣烫有肉有蔬菜，已有足够营养，故几乎每日都吃。不料过年期间她回扬州时，发现自己经常肠胃不适，一吃东西就吐，之后更暴瘦20公斤，情绪亦十分低落，晚上常常睡不着觉，而且晓文已停经四、五个月。

经医生诊断，晓文患了厌食症，还有焦虑失眠。医生认为，女孩长期吃麻辣烫，没有良好的饮食习惯，导致脾胃失和，内分泌失调，才引起诸多问题。医生又呼吁，街边麻辣烫如果没有煮熟，没杀死病菌和寄生虫卵的话，人类食用后易引起消化道疾病，建议市民还是少吃为妙。