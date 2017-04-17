首次公开财务数据 优步2016年劲亏123亿 国际新闻

（旧金山17日综合电）大马政府投资臂膀国库控股间接持有部分股权的召车应用程式公司优步（Uber），首次对外披露业绩，虽然总预订额劲增逾倍至200亿美元（约880亿令吉），却未能录得盈利，去年全年亏损高达28亿美元（约123亿令吉）！

优步成立于2009年，其总部位于旧金山，由于不是上市公司，故过去不曾披露财务数据。

综合外电报道，最新公开数据显示，优步去年全年营业额达65亿美元，当中第4季度营业额按季大涨74%至29亿美元；撇除去年出售的中国业后，全年亏损约28亿美元。据悉，有关亏损尚未计入员工股票补偿、部分物业投资、汽车购买以及其他支出。

优步去年第4季的总预订量较第3季增长28%，至69亿美元。该公司2016年的总预订量劲增逾倍至200亿美元，对比2015年为89亿美元。

全年蒙受巨亏亦突显优步为快速增长付出了相当大的代价，更有分析形容优步有如一部烧钱机器，批评其资本投入高，但亏损惊人。

该公司自成立以来，透过债务和股权方式，已向投资者融资约150亿美元。优步表示，公司目前剩余现金约70亿美元。

优步的投资者包括在2013年投资2.58亿美元的谷歌创投（Google Ventures）；中国的百度和日本的丰田也分别在2014年和2016年入股优步，但没有透露投资额。