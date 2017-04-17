代理误导·售卖配套 3千医生逃税 国内新闻

(吉隆坡16日讯)内陆税收局首席执行员拿督沙宾表示，有3001名专科医生涉嫌把个人收入当作公司收入报税，而当中2229名专科医生经主动现身纠正错误，让该局获得4亿令吉的税收和罚款。

他说，有的医生也坦承获得税务代理“服务”助逃税，有关代理还售卖“逃税配套”和提供错误建议，教医生少缴税的方式。

他指出，另772名没有现身的专科医生则将会在近期内受到该局稽查。

他是接受媒体访问时，如是披露。

他表示，专科医生和私人专科医院签署服务合约，所赚取的收入应该算是个人收入而非私人有限公司的收入，但他们报税时却使用公司税为基准。

他说，当有关收入以私人有限公司方式呈报，医生就可享有更低的税务缴纳率，形成逃税疑云。

他指出，为了简化追税行动，内陆税收局与大马医药协会合作，主动为该群医生提供税务优惠，让他们自愿纠正2013年、2014年和2015年的报税。有关优惠期从2016年9月开始到12月30日。

他表示，当局也发现，一些税务代理在减少税务方面，向专科医生群体提供错误的讯息。

他指出，内陆税收局拥有一个名为“蓄意违规者监督计划”(MDTD)，而若772名没有自动现身的专科医生一旦被发现没有遵守报税条件，他们将会被列入蓄意违规者名单内，并将面对更高的罚款。

他表示，无论如何，自愿现身纠正报税错误的专科医生则不会被列入黑名单。

苏巴马廉冀寻最佳解决方案

(金马仑高原16日讯)内陆税收局受促就有关医药人员的所得税纳税机制寻出解决方案。

卫生部长拿督斯里苏巴马廉表示，内陆税收局和大马医药协会(MMA)应商谈，寻出事件解决的最佳方法。他指出，私人界医生成立私人有限公司来提供服务，并以公司呈报个人收入是普遍作法。

他是出席一项仪式后，就有新闻报道指3001名医生逃税一事，如是表示。

他说：“有时他们公司董事获得报酬，而这是许久以来的作法。”

他表示：“无论如何，当前，我获知这出现更动。因此，这可能是问题出现的原因。”

大马医药协会(MMA)对医生广泛逃税的新闻，感到深切失望。

大马医药协会主席周志明深信，相反的，医生普遍绝对奉公守法，并慎重呈报所得和支付所有未付税务。

他说：“我们认为有关误报已形成不公，我们相信内陆税收局总监会对其声明被错误诠释作出澄清。”

他表示，医生成立私人有限公司是完全合法的。

他指出，许多医生已经作为一个商业实体经营，于过去40多年里在专业会计师和税务代理人的建议下，以公司税务名义纳税，而且也受到内陆税收局审核和接受。

他表示，然而，内陆税收局却在近期修改条例，裁定一些类别的医生所呈报的税收不合法，因此大马医药协会也与内陆税收局展开紧密合作，协助这些医生重新计算和呈报税收。