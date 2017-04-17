被骗来马·淘金梦碎 中国民工陆续返国 国内新闻

（士乃16日讯）怀着“淘金梦”的约50名中国农民工，原打算来马当建筑工，赚取高薪让家人过更好生活，却误中骗子圈套，淘金梦碎，该批农民工里的最后9人将于明天返国。受骗农民工相信，他们不是唯一及最后一批受骗者。

这批逾50名中国农夫来自中国吉林、河南及四川等地区，原本付2万人民币（约1万2900令吉）予中介来新山当建筑工人，于本月10日起分批抵马。怎料，中介把他们丢在工地后离开，工地负责人则明言没聘请工人。此外，他们也发现自己并非获得工作签证，而是旅游签证，将在本月24日到期。

这群农民工无奈下，只能滞留士乃国际机场。过去几天，几乎每天都有滞留中国农民在家乡亲人汇款协助下陆续回国，至今早，滞留机场者只剩下约16人。

相关新闻见报后，中国驻马大使馆已马上派人为他们安排食宿。目前，有7人将搭乘今晚的航班回到中国，9人被安顿在沙令酒店内住宿，搭乘明天班机返国；另2人已在昨晚搭机回国。

来自中国吉林省的农民工史传义（46岁）说，一群滞留机场的民工，昨晚近12时被接到酒店入宿，获得妥善照料，没有流落街头，让他们非常感激。

卖地凑钱来马

他表示，本身有两个在上大学念书孩子，本来在农村靠种植玉米维生，但玉米价格低，通过朋友获悉出国打工机会，便卖地凑钱来马当建筑工人。

“我们都是首次出国，什么也不会，从沈阳搭火车到广州机场后，仲介要我们给2000人民币（约1279令吉）才帮我们打理上机事宜。到了马来西亚后，又要我们给2000人民币才派人来接我们，否则不理我们。”

他说，他一心只想付钱后就能找份好工作，岂料到了工地完全与之前招工简章上资料不符合。当时仲介还说，开始工作后便将旅游签证换成工作证，最终一切都是谎言。

“我们发现受骗后，便搭车到机场，在机场睡了两晚，一直连络家人帮忙汇钱过来让我们买机票回国。”

他说，一行人都是在集合后才相互认识，年龄最小33岁，最大50岁，平均每人被骗约2万人民币（约1万2790令吉），原本计划在大马工作两年才回乡。

他感叹，相信有人陆续上当，“天天有人来，天天有人往回走”。据他了解，17日还有一批农民工会过来。

委曾庆芳助安排住宿

另一方面，中国驻马大使馆也在获悉消息后，委托士姑来中华总商会会务顾问曾庆芳，昨晚协助为农民工安排酒店住宿。今早，曾庆芳及马中援助协会秘书长黄斌，也分别到酒店与机场跟进情况。

曾庆芳表示，中国驻马大使馆领事荣强，在消息传出后第一时间联系他，以安顿受骗的农民工。此外，行动党士乃州议员黄书琪，也派人为农民工安排膳食。

黄斌则披露，他已在昨日向农民工了解情况及收集资料，并取得联络方式，将会研究一个具体的方案来处理此事。

中国驻马大使馆今日发表文告指出，对有关中国公民遭黑中介骗至新山打工的事件非常关注，也在得悉消息后立即采取行动。

“中国政府高度重视保护海外中国公民的合法权益，对遇到困难的中国公民会第一时间给予帮助，并协调中国政府有关部门对损害公民利益的不法行为进行惩处。”