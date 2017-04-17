菲尔米诺连场破门 红军客场连胜进前3 体育新闻

（伦敦16日综合电）2016/17赛季英超第33轮一场焦点战在山楂球场展开争夺，菲尔米诺连场破门并“一脚定江山”，助“红军”利物浦1比0小胜西布朗，客场连胜后暂时在积分榜排名第三位。

利物浦此前3次客战山楂球场皆以平局收场，但如今球队连续不败，状态火热，久违地客场战胜西布朗，也迎来7轮不败。

本场比赛，利物浦队长亨德森、拉拉纳、马内和因斯因伤缺阵，米尔纳戴上队长袖标，库蒂尼奥、奥里吉与菲尔米诺组成锋线三叉戟。利物浦第15分钟险些破门，库蒂尼奥中场拦截后突破直传，菲尔米诺禁区左肋10码处低射远角，皮球擦柱偏出。

作为客队的红军半场补时打破僵局，库蒂尼奥右路任意球传中，卢卡斯头球后蹭，菲尔米诺小禁区边缘冲顶入网。菲尔米诺连续两轮进球，这也是他本赛季英超联赛第11球。

利物浦下半场继续控制比赛。第60分钟，卢卡斯直传，越位位置的菲尔米诺头球摆渡，奥里吉小禁区边缘头球破门被判无效。第92分钟，刚刚替补库蒂尼奥出场的利物浦球星莫雷诺抢断麦克林后反击中远射空门偏出右门柱。