新羽决赛再挫玛琳 小戴跨季5连封后 体育新闻

（新加坡16日综合电）锐不可挡！中华台北羽球女单好手戴资颖在周日的新加坡超级赛决赛中，完成连续两周击败西班牙奥运冠军卡罗丽娜玛琳，并达致跨赛季5站比赛封后，也逐渐确定“世界球后”的地位！

从去年的香港公开赛开始，历经杜拜总决赛、全英赛、大马顶级赛到新加坡赛，小戴已是连续夺得5项锦标，期间只在杜拜总决赛小组赛输给韩国的成池铉，之后完成17连胜，当中手下败将包括玛琳、拉查诺、辛杜这些世界前5名将，复仇成池铉和孙瑜，堪称打遍天下无敌手。

在周日以两局21比15再挫玛琳并将交手纪录反超成5胜4负后，这位来自高雄的世界一姐表示：“我没有想太多要赢得这5站比赛的事，反而觉得周遭人比我还关心（5连冠）。我希望从每场比赛找到并改善弱点，就是这样。”

她也表示，玛琳当天战法好像有点急，导致太多失误。“由于上周打到3局80分钟，我已准备今天会来个1小时大战，只是我发挥稳定，玛琳也太多失误，而有机可趁。”

赢得印度男单德比 赛帕兰聂首称王

印度男单在新加坡羽球公开赛由赛帕兰聂和K斯里坎包揽决赛写下历史，最终赛帕兰聂3局逆转队友，历史性拿下个人首座超级赛桂冠。

据悉，这是印度男单在世界羽联超级赛时代以来首次包揽了超级赛的决赛，即使本站多位世界名将缺阵，也是一项不俗的成就。24岁的赛帕兰聂赛后表示：“感觉太好了！近期我都有战胜顶尖球员但还没拿过锦标，我也因为肩伤退出全英赛和瑞士赛，但过后我的训练应该帮助我不少。”

另外，此前终结印尼组合基甸/凯文连胜的丹麦男双老将波伊/摩根森发挥姜是老的辣本色，两局直落轻取中国“双塔组合”李俊慧/刘雨辰，拿下男双冠军。