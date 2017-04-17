伊党高渊区部大会动议 征逾21州席角逐国席 北马新闻

（北海16日讯）伊党高渊区部大会上提呈动议，建议伊党在槟州下届大选征战超过21个州议席及角逐国席，动议虽获一致通过，不过大会没有定夺最终竞选的议席数据。

州联委会秘书伊梳理表示，联委会将会研究及探讨，至少槟州伊党是会竞选超过目前的6议席，但参选的议席总数必须留待党中央决定。

高渊区部提呈该被列入第四项讨论议案的动议时，认为伊党离开槟州执政权力核心后与其他政党已没有合作挂钩，而欲组织槟州政权，伊党需拥有21个州议席。

因此，若征战21州议席位，伊党将拥有更多的政治本钱，也能锁定目标，更轻松的应对来届大选。

较早前，大会也通过第1及2议案，即施压槟州政府基于浮罗山背的人民要求，兴建更多的廉价屋及可负担房屋。

同时促请槟州政府取消1万5000的泊车位和其他费用，该区部也要求槟州政府保留浮罗山背保的地理环境以及马来人的居住地。

大会第二议案则是反对槟城双溪峇都人造岛的项目，以便不影响当地的生态及环境，导致1700名渔夫生计受影响，同时造成环境污染及破坏。