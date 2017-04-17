85%沉迷电玩者是穆斯林 伊党峇眼区部促关注
北马新闻

17/04/201700:00

峇东埔区部代表卡加里沙玛要求党中央重视基层对议席候选人的推荐要求。

峇东埔区部代表卡加里沙玛要求党中央重视基层对议席候选人的推荐要求。

85%流连电玩中心的青少年均是穆斯林青年，伊党峇眼区部提呈临时动议，盼伊党关注这项社会问题。

峇眼区部代表在伊党槟州代表大会上提呈临时动议，透露该党在资料收集后发现，流连电玩中心大部份都是穆斯林青年，他们对这个社会现象感到担心，尤其是对于穆斯林青年的学习及前景。

峇眼区部代表说，依据统计显示峇眼区有60间电玩中心，双溪浮油州选区就有14间，峇眼亚占一带则有7间，其余电玩中心分布在峇眼选区其他地点。

他表示，电玩中心是24小时作业，因而担心青少年沉迷其中荒废学业，误交损友而误入歧途。

大会议长尤斯尼麦比亚主持后，大会通过临时动议提呈，伊党将依据议案，向有关方面包括国州议员、警方、威省市政局等相关单位致函通知，要求有关单位采取行动，伊党也将会跟进这课题。

伊党槟州代表大会在周日下午5时30分结束，大会共通过4项议案及1项临时动议。另外，在总结时，代表们亦一致通过槟州主席的演词辩论。

对峇东埔国州议员失望

周日下午州主席演词辩论时段，共有11名区部代表包括各区部、伊青团及长老会代表进行辩论。

代表们对峇东埔国州议员无法良好履行职责，包括伊党州议员有负伊党党员的寄望及人民的委托感到失望。

代表们建议党中央慎选候选人，以能力及基层意愿做考量，莫再以年资为首要条件。

区部代表亦对槟州的房屋课题、环境问题、下届大选竞选议席等提出他们的看法。

周日举办的伊党槟州代表大会共计有400名部区代表、伊青团、长老会及观察员出席。

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