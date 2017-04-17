85%沉迷电玩者是穆斯林 伊党峇眼区部促关注 北马新闻

85%流连电玩中心的青少年均是穆斯林青年，伊党峇眼区部提呈临时动议，盼伊党关注这项社会问题。

峇眼区部代表在伊党槟州代表大会上提呈临时动议，透露该党在资料收集后发现，流连电玩中心大部份都是穆斯林青年，他们对这个社会现象感到担心，尤其是对于穆斯林青年的学习及前景。

峇眼区部代表说，依据统计显示峇眼区有60间电玩中心，双溪浮油州选区就有14间，峇眼亚占一带则有7间，其余电玩中心分布在峇眼选区其他地点。

他表示，电玩中心是24小时作业，因而担心青少年沉迷其中荒废学业，误交损友而误入歧途。

大会议长尤斯尼麦比亚主持后，大会通过临时动议提呈，伊党将依据议案，向有关方面包括国州议员、警方、威省市政局等相关单位致函通知，要求有关单位采取行动，伊党也将会跟进这课题。

伊党槟州代表大会在周日下午5时30分结束，大会共通过4项议案及1项临时动议。另外，在总结时，代表们亦一致通过槟州主席的演词辩论。

对峇东埔国州议员失望

周日下午州主席演词辩论时段，共有11名区部代表包括各区部、伊青团及长老会代表进行辩论。

代表们对峇东埔国州议员无法良好履行职责，包括伊党州议员有负伊党党员的寄望及人民的委托感到失望。

代表们建议党中央慎选候选人，以能力及基层意愿做考量，莫再以年资为首要条件。

区部代表亦对槟州的房屋课题、环境问题、下届大选竞选议席等提出他们的看法。

周日举办的伊党槟州代表大会共计有400名部区代表、伊青团、长老会及观察员出席。