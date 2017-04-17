大山脚瑶池金母慈善基金会 获林冠英拔5万 北马新闻

（大山脚16日讯）槟州首席部长林冠英今日宣布拔出5万令吉予大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity & Welfare Berhad），以援助社会上更多弱势群体。

大山脚瑶池金母慈善基金会周日上午举办“预防胜于治疗，治病不如防病”贫民免费全身及血液检验暨健康嘉年华，林冠英在仪式上表示，州政府除了发展大型计划，也没有忘记小市民。

“各项惠民的援助政策，如乐龄人士、宝贝计划、快乐学生等等，在8年内一共发放4亿1263万令吉，受惠者逾160万州民。”

他说，近期槟州极力协助人民减轻负担，廉价、中廉价屋与甘榜3号屋子今年继续豁免门牌税，尽管6%门牌税折扣将再使两地政府减少2174万令吉收入，州政府此举也是为了还击消费税。

蔡瑞豪：从求助源头改善

大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity）主席蔡瑞豪表示，一般人理解的慈善是为弱势群体提供物资或财力上的援助，但是随着时代改变及进步，除了意味着给予财力及物资援助，该会在供给侧结构性改革上，关注弱势群体求助源头，进而在行善使命中注入新元素，希望能从源头中改善弱势群体的窘境。

他说，该会将以提供预防及援助相结合的方式，除了援助医疗费用，也提供预防疾病知识，提高慈善的整体效率，倡导一种善念及善举，营造良好的社会环境。所以今天的这项活动，希望贫民及时了解身体状况，改变不良生活习惯，避免危险因子的产生，适时予以改善，防患于未然。

“大家都知道，定期做体检的重要性，但是对于三餐有问题、孩子上学有问题等的贫穷家庭来说，却是遥不可及的计划。本会这次拓展了传统慈善的内涵，大力发展健康板块，让贫民也有机会了解自己的身体状况。”

医院骨科主任：有幸为社区服务

诗布朗再也医院骨科主任阿都阿玆医生表示，当了医生18年，从未有机会接触慈善，荣幸与该基金会结缘，让医生及医护人员有机会为社区服务。

他促请人民注意健康，尤其是高血压带来的后遗症，如中风、肾病、心脏病等。

会上为贫民提供血液测试验出33种疾病、贫寒学生视觉检验及眼镜配对、乳房检查、骨质密度检查、听觉检查，还有一般的检查如血压、血糖、BMI等，都是由政府医院医生及医护人员来检查，以及提供咨询。

出席者尚有槟州行政议员章瑛、林峰成、彭文宝、大山脚区国会议员沈志强及马章武莫区州议员李凯伦。