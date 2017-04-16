副揆提醒沙巴人民 勿让不稳定政局重演 中南马新闻

（仙本那16日讯）副首相拿督斯里阿末扎希提醒沙巴人民以该州的政治历史引以为鉴，以全面避免作出可导致州内政治不稳定的事情。

他指出，沙巴曾经历政治不稳定的情况，应避免再度发生这种情况，因为对沙巴及该州人民带来不好的效果。

他说，沙巴民族统一机构（USNO）及沙巴人民党曾被打败，并“蛇不会在同一个位置作出3次攻击”的比喻，希望避免再度发生不稳定情况。

他说：“我有信心我们已做到最好。身为普通人必定有缺点，缺点可被纠正。但不是摧毁房子及建新房子。若屋顶、地面及墙壁有漏洞，我们就填补漏洞。”

“可确定的是柱子依然稳固，这柱子成为我们的力量。对我而言，一切皆可永续下去。”

“我对当今的沙巴州政府领导具有信心，它是稳固的柱子，沙巴仍迫切需要由这柱子所打造的房子。”

阿末扎希也是巫统副主席，并暂代署理主席职务。他今天为仙本那古兰经研究学院主持开幕礼后，对媒体这么说。

出席者包括沙巴首席部长拿督斯里慕沙阿曼，以及仙本那巫统区部代主席拿督斯里纳西尔。

阿末扎希说，虽然已加入反对党的仙本那巫统前领袖拉拢巫统党员加入他们的行列，但他有信心沙巴巫统州级及区部领导层仍可稳住基层对巫统及国阵的支持。

他指出，支离破碎的政党无法持久，虽然面对多种诽谤，人民将接受一项事实，即能为他们提供保护的政党就是最好的政党。

他说，除了可保障未来之外，沙巴人民也将选择已表现卓越的政党及政府，而沙巴州政府及中央政府已证明表现。