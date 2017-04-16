黄家泉：受委特别事务部长 希山更易处理海湾关系 中南马新闻

（吉隆坡16日讯）国际贸易及工业第二部长兼马华总秘书拿督斯里黄家泉指出，国防部长拿督斯里希山慕丁被委任为首相署特别事务部长，主要是让他可以行使跨部门权力，处理海湾关系与贸易事务。

他说，我国最近与海湾国家关系良好，主要是因为希山慕丁与海湾国家的领导人都有良好的关系，而阿拉伯国王到访我国，也是在希山慕丁穿针引线下，所促成的。

他补充，希山慕丁接下来也会安排卡达尔国王到访我国，这都是他的重要任务。

黄家泉今日出席马来西亚经济转型与一带一路青年论坛后，接受媒体访问时，如是指出。

马华总会长拿督斯里廖中莱昨日接受媒体访问时提及，希山慕丁协助沙地阿美石油公司（Saudi Aramco）在柔佛州边佳兰炼油计划，因此，媒体询问黄家泉，希山慕丁的工作是否会与贸工部出现重叠。

黄家泉解释，希山慕丁被委任为特别事务部长后，其中一项责任就是与阿拉伯国家的联系，这将会促进我国的经济和贸易合作。

他补充，希山慕丁的工作还包括了沙巴与菲律宾海岸的安全问题，被委任为特别事务部长后，希山慕丁就能够行使跨部门的权力，处理保安问题。

出席者包括马来西亚青年团结运动（青团运）总会长祝伟文、大专青年协会总会长李祥福、马来西亚国立大学华裔学生理事会主席林顺斌及马来西亚国立大学工业与社会网络副校长英然。

盼相关国家今年签RCEP

黄家泉希望，东盟10国与其他相关国家，能够在今年签定区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。

他指出，这项协议原本预计在去年就能签定，但澳洲、中国、日本及印度在一些课题上无法达成共识，导致迟至今日还未签署。

“上个星期，澳洲总理已经说明不要跟印度签署了，若是这样，这项协议就无法成立。除了澳洲与印度，中国、日本跟印尼在技术上也有一些问题。”

他说，在这个课题上主要的问题是没有一个领头羊，因此，他认为东盟秘书处应该成为领头羊，积极协调各国的分歧。

“我希望今年就可以签下这项协议。”

黄家泉今日出席马来西亚经济转型与一带一路青年论坛后，接受媒体访问时，如是指出。

在论坛上，有学生表示许多青年在毕业后担心就业机会，一些人甚至到了其他国家发展，政府会否担心人才流失，黄家泉认为，世界在改变，我国的学生可以到国外学习新的东西，也有外国学生在我国学习。

他说，以往我们可能会担心人才流失的情况，但现在到国外工作学习已经变成了正常的现象，全世界的学生都往外跑，最后学习了不同国家的科技，再回到各自国家发展。

他补充，我国还是个很小的经济体，在科技方面与德国及美国还有很大的距离，因此我国的学生到国外学习，我们也不会担心人才流失，因为他们之后会把科技带回我国发展。

“目前我们的贸易主要是靠中小型企业，而中小型企业最主要就是要科技的人才；至于年轻人希望可以创业，在创业的过程中也需要科技的帮助，否则难以创业。”

他指出，贸工部也给予年轻人许多的帮助，协助他们在创业路上进行考察，到国外参展等等，让他们了解世界经济潜能。

2月贸易额双位数成长

黄家泉表示，我国今年2月份的贸易额都达到双位数的成长，从去年12月至今年2月的贸易额有着令人满意的成果。

他说，今年2月份我国对中国的贸易额有双位数的增长，达到47.6%的出口额，而棕油是主要促成这次成长额的原产品。

他指出，在以往的记录，2月份是出产棕油的淡季，但今年2月份却有良好的出口表现，为此，相信接下来的出口额也能够有亮眼的成绩。

他解释，我国油棕出口中国的数量增加，相信是因为中国以往使用的大豆油涉及基因改造，由于人们担心健康受到影响而改用棕油。

他说，虽然去年越南超越我国成为中国在东盟最大的贸易伙伴国，但以今年首两个月的贸易额来看，我国有信心超越回越南，再次成为中国在东盟最大的贸易伙伴国。

他指出，我国去年跟中国的贸易额有86亿美元，今年相信可以突破100亿美元。